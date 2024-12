Vào ngày 27 tháng 11, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga - Đại tướng Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ - Đại Tướng Charles Brown.

Cuộc trò chuyện do phía Nga khởi xướng đã đề cập đến các vấn đề then chốt về an ninh quốc tế cũng như khu vực, trong đó đặc biệt đáng chú ý là tình hình ở Ukraine.

Thông tin chi tiết về cuộc trò chuyện đã được người phát ngôn của tướng Brown - ông Jeryl Dorsey trình bày, lưu ý rằng trọng tâm chính là ngăn chặn leo thang căng thẳng và tính toán sai lầm chiến lược.

Một trong những điểm thảo luận cốt lõi là thông tin về kế hoạch phóng thử tên lửa siêu thanh của Nga từ tàu chiến ở Biển Địa Trung Hải. Theo kênh truyền hình ABC, ông Valery Gerasimov đã cảnh báo trước cho tướng Charles Brown về những cuộc tập trận này, nhấn mạnh tính chất phòng thủ và đã được kế hoạch của chúng.

Sau đó vào ngày 3 tháng 12, Bộ Quốc phòng Nga đã công khai xác nhận tiến hành những cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh ở phía Đông Biển Địa Trung Hải.

Tàu chiến Nga thử nghiệm tên lửa siêu thanh Zircon trong cuộc tập trận tại Biển Địa Trung Hải.

Giới chuyên gia lưu ý rằng cuộc họp bàn qua điện thoại giữa hai nhà lãnh đạo quân sự, bất chấp căng thẳng đang diễn ra giữa Nga và Mỹ, có thể được coi là một kênh liên lạc quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột trực tiếp.

Thảo luận về các vấn đề nhằm ngăn chặn leo thang, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine lên cao, đã trở thành một sự xác nhận rằng cả hai bên đang tìm cách tránh những kịch bản có thể dẫn đến hậu quả không thể kiểm soát được.

Tình hình Ukraine vẫn là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự quốc tế, Washington tiếp tục hỗ trợ Kyiv bằng cách cung cấp thiết bị quân sự và tài chính, điều này vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Moskva.

Trong bối cảnh đó, việc thử nghiệm vũ khí siêu thanh đóng vai trò thể hiện tiềm năng quân sự của Nga, nhưng động thái này đã gây lo ngại cho các nước phương Tây.

Mặc dù vậy, cảnh báo về những hành động như vậy thông qua đường dây liên lạc trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo quân sự sẽ giúp tránh được một hiểu lầm có thể dẫn đến việc tình hình trở nên tồi tệ hơn.