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Nga chiếm được 133km2 lãnh thổ Ukraine trong tháng 8, nhưng để mất 745km2

Bạch Dương
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Vào tháng 8/2026, Quân đội Nga đã chiếm giữ khoảng 133km2 lãnh thổ Ukraine sau những trận giao tranh lớn.

- Ảnh 1.

Thống kê này được báo cáo bởi tổ chức Black Bird Group (BBG) của Phần Lan, đơn vị chuyên theo dõi diễn biến cuộc chiến tranh Nga - Ukraine.

Theo các nhà phân tích, cùng lúc đó, Lực lượng vũ trang Ukraine đang tiến hành các cuộc phản công trên nhiều mặt trận, giải phóng thêm nhiều vùng lãnh thổ.

"Những thành quả đạt được của Nga đang dần tăng trở lại, nhưng vẫn còn rất hạn chế," tổ chức này nhận định, nhấn mạnh rằng các con số hiện tại khác biệt đáng kể so với năm ngoái.

Các cuộc tấn công của quân Nga tập trung ở phía Bắc vùng Donetsk, đặc biệt là tại Druzhkiv, cũng như khu vực biên giới ở vùng Sumy và Kharkiv.

Tổ chức BBG nhận định rằng Ukraine đã loại bỏ hiệu quả mối đe dọa bao vây Lyman và tạo ra mối đe dọa đối với bước tiến của quân Nga về phía Bắc thành phố.

Đồng thời theo dữ liệu của họ, cả hành động của Nga lẫn Ukraine đều không dẫn đến thành công về mặt tác chiến và không làm thay đổi đáng kể tình hình chung trên chiến tuyến.

Nhóm Black Bird tin rằng quân Nga khó có thể đạt được mục tiêu chiếm toàn bộ vùng Donetsk trong tương lai gần.

- Ảnh 2.

Tình hình giao tranh giữa Nga và Ukraine đang ở thế giằng co.

Trong diễn biến mới nhất, vào ngày 3/9, Trung đoàn xung kích số 23 "R.U.G" thuộc Quân đoàn Khartiya báo cáo các chiến binh của họ đã giải phóng được những khu vực mới ở vùng giữa Dvorichnya và Zapadny thuộc huyện Kupyanskyi, vùng Kharkiv.

Tại một trong các địa điểm giao tranh, binh sĩ R.U.G. đã phối hợp với lính của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến độc lập số 35 để giành được thắng lợi quan trọng.

Quân đội Ukraine và tình nguyện viên nước ngoài đến từ các quốc gia Mỹ Latinh đã tham gia vào nhiệm vụ chiến đấu, cuộc tấn công giúp thu hồi được 4km2 lãnh thổ Ukraine.

Những đơn vị thuộc Lực lượng tấn công đường không của Ukraine, cùng với các đơn vị khác còn tiến hành thành công một chiến dịch tấn công theo hướng Oleksandrivka.

Chiến dịch bắt đầu hôm 29/1 và đến giữa tháng 8, các chiến binh Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hơn 745km2 lãnh thổ và giải phóng tới 26 khu định cư, tức là diện tích tái chiếm vượt xa số rơi vào tay Nga.

Theo Militarnyi
Tags

Nga

Ukraine

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