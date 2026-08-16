Nga cảnh báo Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch cấp vũ khí cho Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã lên tiếng cảnh báo về kế hoạch cung cấp vũ khí cho Ukraine của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Quốc hội hồi đầu tháng này, họ sẵn sàng cho phép tái xuất khẩu vũ khí từ kho dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ sang Ukraine.

Gói hàng được cho là bao gồm 70 tên lửa đạn đạo chiến thuật M39 ATACMS, 12 hệ thống phóng loạt M270, hơn 2.500 tên lửa M26 với đầu đạn chùm và 47.000 quả đạn pháo chùm 203mm.

Tổng giá trị của các vụ chuyển giao được đề xuất ước tính vào khoảng 280 triệu USD.

“Những nỗ lực sử dụng luận điệu hòa giải trong khi đồng thời cung cấp vũ khí cho Ukraine chắc chắn sẽ làm suy yếu lòng tin lẫn nhau”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.

Bà đồng thời lưu ý, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần khẳng định nước này đang tránh việc chuyển giao vũ khí “sát thương” cho Ukraine.

Theo người phát ngôn, các tình tiết xung quanh việc chuyển giao dự kiến ​​vẫn “vô cùng mâu thuẫn”, không rõ ai đã khởi xướng việc tái xuất khẩu, hoặc bằng cách nào và khi nào số vũ khí này sẽ đến Ukraine.

Bà Zakharova cũng đặt câu hỏi tại sao Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lại quyết định mở thêm một “chiếc hộp Pandora” khác, trong khi cả hai nước đều tuyên bố đóng vai trò đặc biệt trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Vấn đề không chỉ là thương vong và sự tàn phá mà chính quyền Ukraine đang tìm cách gia tăng, mà còn là thiệt hại nghiêm trọng đối với quan hệ song phương của chúng ta với Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ”, bà nói.

Vì các loại vũ khí này được sản xuất tại Mỹ và việc tái xuất khẩu chúng từ kho dự trữ của Thổ Nhĩ Kỳ cần có sự cho phép từ Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình các tài liệu liên quan lên Quốc hội vào ngày 6/8.

Theo luật pháp Mỹ, Quốc hội có 15 ngày để xem xét đề xuất chuyển giao. Không cần phải có một cuộc bỏ phiếu phê duyệt riêng; trừ khi cả hai viện thông qua một nghị quyết chung ngăn chặn việc này, sự cho phép của chính quyền sẽ tự động có hiệu lực.

Nga đã nhiều lần lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine đồng thời khẳng định điều đó kéo dài xung đột, và biến Mỹ cùng các nước NATO khác trở thành những bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng trước cho biết, việc phương Tây cung cấp vũ khí, cố vấn quân sự và thông tin tình báo vệ tinh cho Ukraine là "sự tham gia trực tiếp" vào cuộc chiến chống lại Nga.

Các quan chức Nga cũng nhiều lần cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu dân sự.

Nga đặc biệt chỉ ra vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS vào Sevastopol hồi tháng 6/2024, trong đó chính quyền Nga cho biết, 4 người, gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng và hơn 150 người bị thương.

Điện Kremlin khi đó cho rằng, sự tinh vi của các tên lửa do Mỹ sản xuất đồng nghĩa với việc Mỹ đã trực tiếp tham gia vào việc nhắm mục tiêu và vận hành chúng.