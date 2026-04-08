Nga cảnh báo hệ lụy từ kế hoạch quân sự của Đức

Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm một khu huấn luyện quân sự.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo việc Đức tiếp tục tăng cường năng lực quân sự có thể dẫn tới những hệ lụy nghiêm trọng trên quy mô toàn cầu.

Tuần trước, truyền thông Đức đưa tin nam công dân nước này nếu ở nước ngoài quá 3 tháng mà không được phép trước có thể đối mặt với các biện pháp xử lý theo quy định mới trong Luật Hiện đại hóa Nghĩa vụ Quân sự.

Quy định có hiệu lực từ 1/1/2026, yêu cầu nam giới từ 17 đến 45 tuổi phải xin phép trước khi rời khỏi đất nước trong thời gian dài. Bộ Quốc phòng Đức cho biết biện pháp này nhằm duy trì cơ sở dữ liệu về những người đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong bài đăng trên Telegram hôm 6/4, bà Zakharova cho biết, trước đây quy định đăng ký khi ra nước ngoài chỉ áp dụng trong tình trạng khẩn cấp hoặc chiến tranh, nhưng nay đã được mở rộng sang thời bình.

Theo bà, điều này nằm trong chiến lược tăng cường năng lực quân sự của Chính phủ Đức.

Nga nêu quan điểm về chính sách quân sự của Đức

Gần đây, Đức cũng xem xét tái áp dụng hình thức tuyển quân theo cơ chế rút thăm, trong bối cảnh Berlin đặt mục tiêu tăng quân số từ khoảng 180.000 lên hơn 260.000 binh sĩ năm 2035.

Bà Zakharova cho rằng Đức có thể đang bỏ qua những bài học lịch sử khi thúc đẩy các chính sách quân sự.

Bà nói: “Lần gần nhất giới lãnh đạo Đức đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành cường quốc quân sự hàng đầu châu Âu đã dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng”.

Bà nhắc tới Chiến tranh Thế giới thứ 2, cuộc xung đột khiến khoảng 60-65 triệu người thiệt mạng.

Sau khi xung đột tại Ukraine leo thang năm 2022, Đức đã triển khai kế hoạch tăng cường quân sự quy mô lớn, với dự kiến chi hơn 500 tỷ euro cho quốc phòng đến năm 2029.

Giới chức Đức cho rằng lực lượng vũ trang cần đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu trước khả năng xảy ra xung đột.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng nước này có kế hoạch tấn công các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu. Nga cho rằng những nhận định này nhằm tạo cơ sở cho việc gia tăng chi tiêu quốc phòng.