Nga cảnh báo âm mưu phá hoại 2 đường ống dẫn khí quan trọng ở Biển Đen

Nga cảnh báo âm mưu phá hoại đường ống dẫn khí TurkStream và Blue Stream.

"Những kẻ thù của chúng tôi đã cố gắng phá hoại cơ sở hạ tầng của dự án TurkStream (Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ) và Blue Stream (Dòng chảy Xanh)", Đại sứ quán Nga tại Ankara nói với báo Izvestia.

Trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc họp báo rằng, các cơ quan tình báo Nga có thông tin về việc chính quyền Kiev chuẩn bị phá hoại các đường ống dẫn khí đốt dưới đáy Biển Đen, và họ đã nhiều lần chia sẻ thông tin này với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai đường ống dẫn khí này đại diện cho cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, và ngày càng quan trọng đối với khu vực Nam và Đông Nam Âu.

Đường ống TurkStream, đi vào hoạt động từ tháng 1/2020, dài khoảng 930km, chạy dọc đáy Biển Đen từ thị trấn ven biển Anapa của Nga đến Kiyikoy ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Với tổng công suất 31,5 tỷ m3 mỗi năm trên 2 đường ống song song, một đường ống cung cấp khí đốt cho thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi đường ống còn lại vận chuyển khí đốt đến Bulgaria, Serbia, Hungary và các quốc gia châu Âu khác.

Đường ống Blue Stream, đường ống lâu đời hơn trong 2 đường ống, đã vận chuyển khí đốt từ Nga đến bờ biển Biển Đen của Thổ Nhĩ Kỳ gần Samsun từ năm 2003.

Được xây dựng như một liên doanh giữa Gazprom của Nga và Eni của Ý, Blue Stream có công suất 16 tỷ m3 mỗi năm và hoạt động ở độ sâu lên đến 2.150m. Nó chủ yếu cung cấp khí đốt cho mạng lưới nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ, với đoạn trên đất liền kết thúc tại Ankara.

Cả hai đường ống này cùng nhau cung cấp một phần đáng kể trong tổng lượng khí đốt tự nhiên khoảng 54 tỷ m3 mà Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ hàng năm.

Sau khi hợp đồng vận chuyển khí đốt giữa Nga và Ukraine hết hạn vào cuối năm 2024, TurkStream trở thành tuyến đường ống duy nhất còn lại mà khí đốt của Nga tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu, làm tăng đáng kể tầm quan trọng chiến lược của cơ sở hạ tầng này.