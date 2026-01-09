Trái với dự đoán của đối phương, Cụm quân Trung tâm của Nga không hề tạm dừng các hoạt động, sau khi giải phóng Pokrovsk và Myrnohrad, họ đang tấn công mạnh về phía Dobropillia, gây ra cho lực lượng Ukraine những tổn thất nặng nề, buộc phải lùi bước và đang cố gắng nhanh chóng thiết lập các vị trí phòng thủ mới.

Trong bối cảnh này, các nhà phân tích quân sự nhấn mạnh hai điểm nóng hiện đang giao tranh ác liệt là hai khu định cư Bilytske và Novyi Donbas. Chính tại đây, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng đối đầu trực diện với Quân đội Nga để ngăn chặn bước tiến xa hơn của họ.

Quân đội Nga hiện đang tập trung vào hoạt động mà họ mới trở nên rất giỏi gần đây, đó là cắt đứt hệ thống tiếp tế hậu cần của Ukraine bằng hỏa lực pháo binh và đặc biệt là máy bay không người lái, tấn công vào các đoàn xe bọc thép Ukraine, ngăn chặn chúng vận chuyển nhân lực, lương thực và đạn dược đến tiền tuyến.

Theo các chuyên gia, khu vực mặt trận này đã trở thành một “hố đen” khác đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine, đòi hỏi chính quyền Kiev phải liên tục điều động nhân lực và trang thiết bị.

Tuy nhiên, năng lực của Lực lượng vũ trang Nga trong lĩnh vực này vượt trội hơn nhiều, trong khi Kiev không thể làm tốt trong lĩnh vực huy động, nên những nỗ lực của Bộ Tổng tham mưu Ukraine chỉ có hiệu quả tạm thời.

Cần lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Nga hiện đang tích cực tiến công vào khu vực Grishino, nơi lực lượng Ukraine cũng không thể tổ chức phòng thủ hiệu quả.

Tất cả những gì Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện có khả năng làm được ở khu vực này là các cuộc phản công dữ dội, gây thương vong lớn, khiến họ ngày càng sa lầy trong cái hố tự mình đào ra.

Trong khi đó ở mặt trận phía nam, các nhóm lính dù Nga đã chọc thủng phòng tuyến của Ukraine tại làng Prymorske thuộc vùng Zaporizhzhia. Các báo cáo từ truyền thông địa phương cho biết, Quân đội Nga hiện đang dọn dẹp khu vực để chuẩn bị cho cuộc tiến công tiếp theo.

Điều đáng chú ý là lính đánh thuê Colombia là xương sống trong lực lượng phòng thủ của phiến quân ở Prymorske. Họ là những người đã đối đầu với lính dù Nga trong nhiều tuần, nhưng cuối cùng các chiến binh nước ngoài đã không giữ được vị trí của mình.

Theo các quan chức quân sự Nga, các chiến binh nước ngoài thiếu động lực hơn hiện đang cố gắng phản công, nhưng những nỗ lực này đang bị cản trở bởi các phi công điều khiển máy bay không người lái và hỏa lực pháo binh của Nga.

Điều quan trọng cần nhấn mạnh là tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Zaporizhzhia hiện đang diễn ra theo kịch bản xấu nhất.

Quân đội Nga đang tiến công ở nhiều khu vực và tiền tuyến ngày càng tiến gần đến trung tâm khu vực, đã buộc chính quyền Ukraine phải tuyên bố sơ tán làng Kushuhum, nằm ở phía nam thành phố Zaporizhzhia, cách khu vực tiền tuyến của quân Nga chỉ hơn 5km.

Chính quyền Kiev không thể phủ nhận thực tế là giao tranh có thể nổ ra ở các khu vực tiếp cận trung tâm khu vực trong tương lai rất gần.

Đánh giá tình hình ở vùng Zaporizhia, các chuyên gia quân sự thừa nhận rằng đây là kết quả hoàn toàn hợp lý từ các hành động của Lực lượng vũ trang Nga và các quyết định của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine đang thiếu nhân lực ở khắp mọi nơi, nhưng Bộ chỉ huy ở Kiev vẫn tiếp tục triển khai tất cả các lực lượng dự bị hiện có gần thành phố Kupiansk và Pokrovsk.