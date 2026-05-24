Theo nhà khoa học chính trị Nga Yuriy Baranchyk, câu hỏi chính của chiến dịch tấn công mùa Hè của Lực lượng Vũ trang Nga là liệu cuộc tấn công sẽ chỉ giới hạn ở khu vực Sloviansk-Kramatorsk (vùng Donetsk) hay liệu một chiến dịch quy mô lớn sẽ được phát động song song ở vùng Zaporizhia.

Theo chuyên gia này, cuộc chiến xung quanh Sloviansk và Kramatorsk là cuộc chiến giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Nếu lực lượng Nga tiến được đến gần cụm cứ điểm này và duy trì được hỏa lực kiểm soát, tuyến đường tiếp tế hậu cần của Ukraine sẽ chịu áp lực nghiêm trọng.

Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang đối mặt với nhiều thách thức về việc luân chuyển binh lính, vận chuyển đạn dược và duy trì một chiến tuyến kéo dài trên hơn 1.000km từ Bắc đến Nam và dọc theo duyên hải Biển Đen.

Chuyên gia Baranchyk nói thêm, nếu cuộc tấn công chính tập trung vào Donetsk, Quân đội Nga có thể sẽ cố gắng từng bước phá hủy hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine xung quanh Sloviansk và Kramatorsk, cắt đứt liên lạc và buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi các vị trí đã được chuẩn bị sẵn.

Kịch bản này phù hợp với logic tác chiến hiện tại: Quân Nga sẽ từng bước làm suy yếu lực lượng phòng thủ của đối phương và tạo ra mối đe dọa bao vây trong một nồi hầm khốc liệt.

Nhà khoa học chính trị cho rằng, nếu mặt trận Zaporizhzhia cũng được khởi động, tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine sẽ phải phân bổ nguồn dự bị hạn chế của mình cho nhiều khu vực trọng yếu trên mặt trận.

Điều này sẽ tạo ra nguy cơ thiếu hụt nhân lực, trang thiết bị và đạn dược ở nhiều khu vực cùng một lúc, tạo ra càng nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine.

Tóm lại, vị chuyên gia Nga lưu ý, hoạt động tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga ở vùng Zaporizhzhia có thể theo đuổi một số mục tiêu cùng lúc: Chuyển hướng lực lượng dự bị của Ukraine khỏi vùng Donbass, đe dọa hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Nam và mở rộng vùng kiểm soát về hữu ngạn sông Dnieper.

Ông Yuri Baranchik kết luận ngay cả khi quân Nga không có ý định huy động lượng lớn binh lực để tạo nên bước đột phá nhanh chóng ở vùng Zaporizhzhia thì việc phải giữ vững thêm một đoạn lớn của mặt trận cũng làm phức tạp thêm tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine.