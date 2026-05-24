HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nga buộc Ukraine phải căng mình trên 2 mặt trận

Hoàng Đức
|

Theo các chuyên gia, chiến dịch tấn công mùa Hè của Quân đội Nga sẽ buộc Quân đội Ukraine phải căng mình trên 2 mặt trận Donetsk và Zaporizhia.

Theo nhà khoa học chính trị Nga Yuriy Baranchyk, câu hỏi chính của chiến dịch tấn công mùa Hè của Lực lượng Vũ trang Nga là liệu cuộc tấn công sẽ chỉ giới hạn ở khu vực Sloviansk-Kramatorsk (vùng Donetsk) hay liệu một chiến dịch quy mô lớn sẽ được phát động song song ở vùng Zaporizhia.

Theo chuyên gia này, cuộc chiến xung quanh Sloviansk và Kramatorsk là cuộc chiến giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbass. Nếu lực lượng Nga tiến được đến gần cụm cứ điểm này và duy trì được hỏa lực kiểm soát, tuyến đường tiếp tế hậu cần của Ukraine sẽ chịu áp lực nghiêm trọng.

Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện đang đối mặt với nhiều thách thức về việc luân chuyển binh lính, vận chuyển đạn dược và duy trì một chiến tuyến kéo dài trên hơn 1.000km từ Bắc đến Nam và dọc theo duyên hải Biển Đen.

Chuyên gia Baranchyk nói thêm, nếu cuộc tấn công chính tập trung vào Donetsk, Quân đội Nga có thể sẽ cố gắng từng bước phá hủy hệ thống phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine xung quanh Sloviansk và Kramatorsk, cắt đứt liên lạc và buộc lực lượng Ukraine phải rút lui khỏi các vị trí đã được chuẩn bị sẵn.

Kịch bản này phù hợp với logic tác chiến hiện tại: Quân Nga sẽ từng bước làm suy yếu lực lượng phòng thủ của đối phương và tạo ra mối đe dọa bao vây trong một nồi hầm khốc liệt.

Nhà khoa học chính trị cho rằng, nếu mặt trận Zaporizhzhia cũng được khởi động, tình hình đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ trở nên khó khăn hơn đáng kể, Bộ chỉ huy quân sự Ukraine sẽ phải phân bổ nguồn dự bị hạn chế của mình cho nhiều khu vực trọng yếu trên mặt trận.

Điều này sẽ tạo ra nguy cơ thiếu hụt nhân lực, trang thiết bị và đạn dược ở nhiều khu vực cùng một lúc, tạo ra càng nhiều lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Quân đội Ukraine.

Tóm lại, vị chuyên gia Nga lưu ý, hoạt động tấn công của Lực lượng Vũ trang Nga ở vùng Zaporizhzhia có thể theo đuổi một số mục tiêu cùng lúc: Chuyển hướng lực lượng dự bị của Ukraine khỏi vùng Donbass, đe dọa hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Nam và mở rộng vùng kiểm soát về hữu ngạn sông Dnieper.

Ông Yuri Baranchik kết luận ngay cả khi quân Nga không có ý định huy động lượng lớn binh lực để tạo nên bước đột phá nhanh chóng ở vùng Zaporizhzhia thì việc phải giữ vững thêm một đoạn lớn của mặt trận cũng làm phức tạp thêm tình hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Theo Topcor.ru
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại