Nga-Belarus tiến hành tập trận hạt nhân chung

Hoàng Vân
|

Ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo Nga và Belarus đã khởi động một cuộc tập trận hạt nhân chung.

Tập trận hạt nhân Nga Belarus 2026 diễn ra với nhiều động thái đáng chú ý - Ảnh 1.

Nga-Belarus tiến hành tập trận hạt nhân chung, ngày 18/5/2026.

Năm 2023, Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus sau nhiều yêu cầu từ nước này. Belarus cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây vào năm ngoái.

Giới lãnh đạo Belarus viện dẫn chính sách hung hăng của phương Tây là lý do cho những động thái này.

Theo Bộ Quốc phòng Belarus, cuộc tập trận được khởi động hôm 18/5, tập trung chủ yếu vào việc triển khai bí mật, diễn tập tầm xa và huấn luyện khả năng chuẩn bị cho các vụ phóng từ những địa điểm không được lên kế hoạch trước.

Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng tên lửa và không quân.

Các đơn vị quân đội Belarus và Nga sẽ huấn luyện việc vận chuyển vũ khí đến địa điểm phóng mô phỏng và chuẩn bị sử dụng chúng trong chiến đấu.

Thông cáo cho biết, cuộc tập trận là “một hoạt động huấn luyện theo kế hoạch” và “không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào cũng như không gây ra mối đe dọa nào đối với an ninh khu vực”.

Đầu năm 2026, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết, nước này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường quốc phòng và chỉ rõ các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu, đặc biệt là Ba Lan tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự.

Cuối tháng 4/2026, truyền thông Ba Lan đưa tin, Ba Lan và Pháp đang lên kế hoạch tập trận quân sự chung, bao gồm các cuộc tấn công mô phỏng bằng vũ khí thông thường và hạt nhân nhằm vào Nga và Belarus.

Các báo cáo này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố tăng cường hợp tác quân sự, viện dẫn mối đe dọa từ "Nga".

“Sự hợp tác của chúng ta, dù trong lĩnh vực hạt nhân hay các cuộc tập trận chung là sự hợp tác không giới hạn”, ông Tusk nói vào thời điểm đó.

Ông Macron cũng không loại trừ khả năng triển khai máy bay mang vũ khí hạt nhân của Pháp đến Ba Lan và hứa hẹn “tiến bộ cụ thể” trong lĩnh vực hợp tác hạt nhân trong vài tháng tới.

Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công NATO, bác bỏ những cáo buộc như vậy là "vô lý".

Điện Kremlin cũng cho biết, kế hoạch tập trận hạt nhân Pháp-Ba Lan được báo cáo chỉ "thể hiện tham vọng quân sự hóa và hạt nhân hóa hơn nữa của châu Âu", điều không góp phần vào an ninh trên lục địa.

Theo RT
Mối quan hệ trong một lĩnh vực giữa Nga và Trung Quốc đạt tầm cao mới: Trước gắn bó, nay càng bền chặt
Điện Kremlin

tập trận hạt nhân Nga Belarus

