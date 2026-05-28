Ngày 28/5, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật - Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết, trong khuôn khổ Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất, 2 bên đang cùng thúc đẩy nhiều dự án liên quan đến phát triển và sản xuất trang thiết bị hàng không, trong đó có máy bay Su-75 Checkmate.

“Hiện công việc đang được triển khai cùng các đối tác Belarus trong nhiều dự án khác nhau liên quan đến phát triển và sản xuất thiết bị hàng không, gồm Su-75”, FSMTC nói với RIA Novosti.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh, dự án Su-75 không phải là phương án thay thế cho dòng Su-57E. Hai loại máy bay thuộc các phân khúc khác nhau và được thiết kế để thực hiện những nhiệm vụ riêng biệt.

Ngày 6/2, người đứng đầu Công ty quốc phòng nhà nước Rosoboronexport Alexander Mikheev cho biết, Nga sẽ bắt đầu cung cấp tiêm kích Su-57 cho các đối tác năm 2026, đồng thời kỳ vọng ký thêm các hợp đồng mới liên quan đến dòng máy bay này.

Tuyên bố trên được đưa ra trước thềm Triển lãm Quốc phòng Thế giới lần thứ 3 năm 2026, diễn ra từ ngày 8-12/2 tại Riyadh.

Ngày 30/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, các trang thiết bị quân sự do Nga sản xuất để xuất khẩu đã được thử nghiệm trong thực chiến. Ông nhấn mạnh, trong năm trước, nước này đã nhận được “danh mục đơn hàng xuất khẩu mới đáng kể” và cung cấp vũ khí cho hơn 30 quân đội trên thế giới.