Nga bất ngờ ra mắt robot hình người: Loạng choạng bước đi rồi ngã trên sân khấu

Thế giới công nghệ hiện nay đang ám ảnh với robot hình người, và mọi công ty đều đang chạy đua phát triển robot hai chân của riêng mình để đưa ra thị trường. Tuy nhiên, rất nhiều robot này dường như vẫn chưa hoạt động tốt. Minh chứng rõ ràng nhất là sự kiện tại Moscow tuần này khi một công ty Nga công bố nguyên mẫu robot hình người được thổi phồng rầm rộ, chỉ để cỗ máy này ngã sấp mặt trên sân khấu trước hàng trăm người xem.

Robot gây chú ý, mang tên AIDOL, là sản phẩm của công ty Nga cùng tên, đang trình bày tại một diễn đàn của New Technology Coalition, một hiệp hội các công ty phát triển robot hình người. Cỗ máy được mô tả là "robot hình người đầu tiên của Nga" nhưng không may đã mất thăng bằng, ngã xuống và vỡ ngay trên sân khấu. Nhiều hãng thông tin đã chỉ ra sự trớ trêu đáng buồn rằng sự kiện đang phát nhạc từ nhạc phim Rocky khi robot thực hiện cú ngã đau đớn của mình.





Buổi ra mắt được dàn dựng như một trận đấu hạng nặng, hoàn chỉnh với giai điệu chủ đề của Rocky. Nhưng robot nhân hình được trang bị trí tuệ nhân tạo này, được cho là một trong những robot đầu tiên ở Nga, đã ngã sấp mặt trong buổi ra mắt được mong đợi cao tại Moscow vào thứ Ba sau khi loạng choạng trên sân khấu một cách ngắn ngủi.

Robot hình người AIDOL dường như mất thăng bằng sau khi vẫy tay chào khán giả và nghiêng về phía trước chỉ vài giây sau đó, nhanh hơn cả Ivan Drago, đối thủ Nga bị đánh bại của Rocky Balboa trong "Rocky IV".

Ban tổ chức nhanh chóng kéo cỗ máy ra khỏi sân khấu, dựng một tấm màn đen để che chắn nó khỏi khoảng năm mươi nhà báo đã tập trung để xem màn trình diễn, một lối vào không mấy may mắn cho Nga khi bước vào không gian cạnh tranh ngày càng gay gắt của các robot được cung cấp bởi AI mô phỏng con người.

Dmitry Filonov, tổng biên tập của Edinorog Media, người có mặt trong khán giả và đưa tin về các startup công nghệ, chia sẻ rằng lúc đầu có một khoảnh khắc im lặng, sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay để thể hiện sự ủng hộ.

Ban tổ chức cho rằng các vấn đề của robot là do hiệu chuẩn và vấn đề ánh sáng, theo các nhà báo tham dự sự kiện. Vladimir Vitukhin, CEO của AIDOL, đã nói với hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga rằng robot vẫn đang trong giai đoạn học tập.

Ông bình luận về sự cố này rằng đây chính xác là loại học tập thời gian thực nơi một sai lầm thành công biến thành kiến thức, và một sai lầm không thành công biến thành kinh nghiệm, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng sai lầm này sẽ biến thành kinh nghiệm cho công ty.

Các nhà phát triển của robot đã gợi ý trên trang web của dự án rằng cỗ máy được trang bị AI này có thể đi bộ, xử lý đồ vật và giao tiếp với con người. Điều đó có thể làm cho nó trở nên hấp dẫn cho nhiều ứng dụng tiềm năng, họ cho biết, bao gồm trong ngành ô tô, kho bãi và y học, cũng như cho mục đích giải trí.

Ông Filonov cho biết đa số robot nhân hình không có khuôn mặt, nhưng các nhà phát triển AIDOL đã nói với ông rằng họ đã đầu tư mạnh vào khuôn mặt của nó và vào công nghệ được thiết kế để bắt chước con người. Ông nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là không may mắn.

Nếu sự cố gần đây này hơi đáng xấu hổ, thì AIDOL không hề đơn độc. Hầu hết các robot đã được công bố công khai trong vài năm qua đều phải chịu số phận tương tự. Nhớ lại khi Elon Musk lần đầu tiên công bố "Tesla bot" và hóa ra đó chỉ là một người đàn ông mặc trang phục robot?

Ông Musk kể từ đó đã chia sẻ bằng chứng cụ thể hơn về "Optimus", tên mới của robot, nhưng sự xấu hổ của sự kiện ban đầu đó vẫn còn đọng lại. Ông Filonov cũng nhấn mạnh rằng không bất thường khi các startup robotics trải qua những khó khăn trong quá trình phát triển, và sự cố của AIDOL chỉ là một phần của hành trình học hỏi đầy gian nan trong lĩnh vực công nghệ đầy thách thức này.