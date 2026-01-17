HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nga bất ngờ nhận tin dữ từ Trung Quốc

Vu Lam |

Nga và Trung Quốc vừa có bất đồng về một vấn đề chưa từng có.

- Ảnh 1.

Nga đang trong quá trình đàm phán với Trung Quốc nhằm khôi phục việc cung cấp điện, sau khi phía Bắc Kinh bất ngờ dừng nhập khẩu điện từ Nga kể từ ngày 1/1. Thông tin được Bộ Năng lượng Nga xác nhận vào ngày 16/1, trong bối cảnh truyền thông Nga đưa tin nguyên nhân chính là do giá điện xuất khẩu từ Nga vượt quá giá điện nội địa của Trung Quốc - điều chưa từng xảy ra trước đây.

Theo báo Kommersant, năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên giá điện Nga bán ra vượt giá trung bình tại Trung Quốc, khiến Bắc Kinh coi việc nhập khẩu là không còn hiệu quả về kinh tế. Vì vậy, Trung Quốc đã quyết định tạm ngừng toàn bộ hoạt động mua điện từ Nga kể từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, hợp đồng cung cấp điện giữa hai nước vẫn còn hiệu lực đến năm 2037 và không bên nào bày tỏ ý định chấm dứt thoả thuận. Phía nhà cung cấp Nga, công ty InterRAO, cho biết hai bên đang tích cực tìm kiếm phương án nối lại thương mại điện, trong đó yếu tố giá cả là mấu chốt cần được giải quyết.

Bộ Năng lượng Nga cũng khẳng định, nếu Trung Quốc đưa ra đề nghị nối lại nhập khẩu và hai bên đạt được điều kiện hợp tác có lợi, Moscow sẵn sàng khôi phục dòng điện sang Trung Quốc. Dù vậy, ưu tiên hiện tại của Nga vẫn là đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng cao tại vùng Viễn Đông.

Tình trạng căng thẳng về giá năng lượng giữa hai nước không phải là hiếm. Trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã từng bất đồng về giá khí đốt trong dự án đường ống Power of Siberia 2, vốn đến nay vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng.

Theo Oilprice﻿

