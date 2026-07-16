Nga bất ngờ ngỏ ý mua nhiên liệu từ chính 'khách ruột' dầu thô tại châu Á, chuyện gì đang xảy ra?

Thay vì xuất khẩu dầu sang Ấn Độ như thường lệ, Moscow hiện lại tìm cách nhập khẩu xăng từ quốc gia Nam Á để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Ảnh minh họa

Các công ty năng lượng lớn của Nga đang tìm cách mua thêm xăng từ Ấn Độ sau khi các nhà máy lọc dầu bị ảnh hưởng từ xung đột khiến một phần đáng kể công suất chế biến nhiên liệu của nước này bị gián đoạn, theo các nguồn tin của Reuters.

Động thái này được xem là diễn biến đáng chú ý trong quan hệ thương mại năng lượng giữa hai nước. Trong những năm gần đây, Ấn Độ là khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Nga. Tuy nhiên, thay vì xuất khẩu dầu sang Ấn Độ như thường lệ, Moscow hiện lại tìm cách nhập khẩu xăng từ quốc gia Nam Á để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề, các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga như Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil đã liên hệ với cả các nhà máy lọc dầu nhà nước và tư nhân của Ấn Độ nhằm tìm kiếm nguồn cung xăng bổ sung. Nếu đạt được thỏa thuận, các lô hàng sẽ được giao dịch thông qua các thương nhân trung gian.

Một nguồn tin cho biết ít nhất một lô xăng từ Ấn Độ đã được vận chuyển tới Nga và nhiều lô hàng khác có thể sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới. Nguồn tin này cũng nhận định gần 40% công suất lọc dầu của Nga khó có thể khôi phục hoạt động trong ít nhất hai tháng, với điều kiện không phát sinh thêm các cuộc tấn công mới.

Tuy nhiên, khả năng đáp ứng của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ hiện khá hạn chế. Ba nguồn tin từ các doanh nghiệp lọc dầu quốc doanh của nước này cho biết họ đã nhận được đề nghị mua thêm xăng từ phía Nga nhưng không có lượng hàng dư thừa để xuất khẩu.

Các doanh nghiệp được đề cập gồm Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp (BPCL) và Hindustan Petroleum Corp (HPCL). Trong khi đó, Rosneft, Gazprom Neft, Lukoil cũng như Bộ Năng lượng Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận của Reuters.

Trước đó, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết các công ty Ấn Độ không trực tiếp bán nhiên liệu cho Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận Nga có thể mua các sản phẩm nhiên liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ thông qua các thương nhân quốc tế.

Theo một nguồn tin thân cận, nếu tiếp tục có các giao dịch mới, nhiên liệu từ Ấn Độ nhiều khả năng sẽ được vận chuyển sang Nga thông qua hình thức chuyển tải giữa các tàu (ship-to-ship transfer).

Nguồn tin này cũng cho biết trong trường hợp các cuộc tấn công tiếp tục làm suy giảm công suất lọc dầu của Nga, Moscow có thể sẽ phải tìm kiếm thêm nguồn cung dầu diesel từ nước ngoài. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nguồn cung diesel trong nước vẫn được đánh giá là đủ đáp ứng nhu cầu.

Đầu tháng này, Reuters cũng đưa tin các thương nhân đã bán xăng do nhà máy lọc dầu Nayara Energy của Ấn Độ - doanh nghiệp mà Rosneft sở hữu một phần - sản xuất cho Nga.

Theo dữ liệu từ Kpler dựa trên hình ảnh vệ tinh, tàu chở dầu Agni đã nhận khoảng 42.000 tấn xăng tại cảng Vadinar của Nayara trong giai đoạn từ ngày 18 đến 20/6. Sau đó, lô hàng được chuyển tải sang tàu Garnet tại khu vực Damietta Light ngoài khơi Ai Cập vào ngày 6-7/7 trước khi tiếp tục hành trình tới cảng Vitino của Nga, dự kiến cập cảng vào khoảng ngày 26/7.

Các nguồn tin trong lĩnh vực vận tải biển cũng cho biết một tàu chở dầu khác mang tên Varg, chở đầy xăng từ cảng Vadinar, đang hướng đến kênh đào Suez và dự kiến sẽ thực hiện chuyển tải ngoài khơi Ai Cập trước khi tiếp tục vận chuyển hàng tới Nga.



