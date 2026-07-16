Nga bất ngờ 'cầu cứu' nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều hiếm hoi trong quan hệ thương mại năng lượng giữa 2 nước

Các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga đã phải tìm tới các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ để mua thêm xăng, sau khi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine khiến phần lớn công suất lọc dầu của Nga bị gián đoạn, Reuters dẫn 2 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều hiếm hoi trong quan hệ thương mại năng lượng giữa 2 nước. Trong những năm gần đây, Ấn Độ - nước nhập khẩu dầu lớn thứ 3 thế giới - là khách hàng mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga lớn nhất. Vậy mà giờ đây, Moscow hiện lại phải tìm tới nguồn cung xăng từ New Delhi giữa cuộc khủng hoảng nhiên liệu nghiêm trọng nhất trong nhiều năm.

Theo một trong các nguồn tin, ít nhất một lô hàng xăng của Ấn Độ đã được vận chuyển tới Nga và dự kiến còn nhiều chuyến hàng khác. Khoảng 40% công suất lọc dầu của Nga được cho là chưa thể khôi phục hoạt động trong ít nhất 2 tháng tới nếu không xảy ra thêm các cuộc tấn công mới.

Nguồn tin cho biết các công ty Nga như Rosneft, Gazprom Neft và Lukoil đã liên hệ với các đối tác Ấn Độ, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu nhà nước và tư nhân. Nếu đạt được thỏa thuận, các giao dịch sẽ được thực hiện thông qua các nhà giao dịch trung gian.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ 3 nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ cho biết họ không có lượng xăng dư thừa để xuất khẩu sang Nga.

Trước đó trong tháng, Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Hardeep Singh Puri cho biết các công ty Ấn Độ không bán nhiên liệu trực tiếp cho Nga, song không loại trừ khả năng Moscow mua nhiên liệu có xuất xứ từ Ấn Độ thông qua các nhà giao dịch.

Một nguồn tin cho biết các chuyến hàng bổ sung từ Ấn Độ có thể được đưa đến Nga thông qua hình thức chuyển tải từ tàu sang tàu.

Nguồn tin này cũng cho biết Nga có thể phải tìm mua thêm dầu diesel nếu các cuộc tấn công của Ukraine tiếp tục làm suy giảm công suất lọc dầu, dù hiện tại nguồn cung diesel trong nước vẫn đủ đáp ứng nhu cầu.

Đầu tháng này, Reuters đưa tin các nhà giao dịch đã bán xăng do Nayara Energy sản xuất cho Nga. Nayara Energy là công ty lọc dầu của Ấn Độ mà Rosneft sở hữu một phần.

Theo dữ liệu của Kpler, tàu chở dầu Agni đã bốc 42.000 tấn xăng tại cảng Vadinar của Nayara trong giai đoạn từ ngày 18-20/6, trước khi thực hiện chuyển tải sang tàu Garnet tại khu vực Damietta Light ngoài khơi Ai Cập vào ngày 6-7/7.

Cơ quan theo dõi tàu biển này dự báo tàu Garnet sẽ cập cảng Vitino của Nga vào khoảng ngày 26/7.

Các nguồn tin trong ngành vận tải biển cũng cho biết một tàu khác là Varg, chở xăng từ cảng Vadinar, đang trên đường tới kênh đào Suez, nơi lô hàng dự kiến sẽ được chuyển sang một tàu khác ngoài khơi Ai Cập trước khi tiếp tục hành trình tới Nga.

Trả lời Reuters, Nayara Energy khẳng định công ty "không bán và cũng không có kế hoạch bán nhiên liệu cho các công ty Nga".

"Nayara Energy vẫn cam kết phục vụ thị trường Ấn Độ và đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trên khắp cả nước", công ty cho biết, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là bảo đảm nguồn cung cho hơn 7.000 trạm xăng cùng các khách hàng mua buôn trong nước.

Theo Reuters﻿