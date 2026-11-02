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Nga bắt giữ thiếu niên nghi khủng bố từ sau tin báo của Mỹ

Bình Giang
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Một nghi phạm bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công khủng bố nhằm vào bảo tàng lớn ở thủ đô Mátxcơva đã bị chính quyền Nga bắt giữ, sau khi cơ quan này nhận được thông tin cảnh báo từ Mỹ.

- Ảnh 1.

Bảo tàng Tsaritsyno

Ngày 1/11, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết, thông tin mà Mỹ chia sẻ với Nga đã dẫn đến việc bắt giữ 1 thiếu niên người Nga. FSB “cảm ơn phía Mỹ về thông tin đã cung cấp”.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Mátxcơva phát đi cảnh báo an ninh hôm 31/10, cho biết họ “đã nắm được thông tin về mối đe dọa đáng tin cậy liên quan đến sự kiện có thể gây thương vong hàng loạt” tại Bảo tàng Tsaritsyno ở Mátxcơva.

Theo truyền thông nhà nước Nga, một số sự kiện dự kiến diễn ra tại địa điểm này đã bị hủy và các biện pháp an ninh được triển khai.

Theo FSB, nghi phạm (chưa được tiết lộ danh tính) bị bắt sau khi đăng lên TikTok những hình ảnh bản thân mặc trang phục chiến đấu, mang theo “vật thể giống súng tự động”, đồng thời chia sẻ những bức ảnh chụp tại Bảo tàng Tsaritsyno với dòng chú thích: “Tôi đã tìm thấy một địa điểm”.

FSB cho biết thiếu niên này đã đăng ký theo dõi một kênh tân phát xít trên Telegram, và thực hiện “một số lượng đáng kể các tìm kiếm liên quan đến khủng bố, thảm sát hàng loạt và các hành vi bạo lực khác từng xảy ra”. Cơ quan này cho biết các loại súng hơi đã được tìm thấy tại nhà đối tượng.

Việc Mỹ chia sẻ các cảnh báo an ninh với những quốc gia khác không phải là điều bất thường. Bộ Ngoại giao Mỹ có chính sách về “nghĩa vụ cảnh báo” từ lâu, theo đó họ có trách nhiệm thông báo cho các cộng đồng công dân Mỹ sinh sống ở nước ngoài về bất kỳ mối đe dọa nào.

Cảnh báo mới nhất cùng tuyên bố công khai của FSB để cảm ơn Mỹ được đưa ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Nga đang tốt lên.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đưa ra những nhượng bộ đáng kể với Nga liên quan đến các biện pháp trừng phạt. Điều này vấp phải chỉ trích từ cả 2 đảng tại Washington, đồng thời gây rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây.

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