Nga bao vây Sudzha từ hầu như mọi phía, lính Ukraine tháo chạy qua sông - Kiev sắp rút quân khỏi Kursk?

Nga bắt đầu tấn công Ukraine ở Sudzha

Nga đã bắt đầu một cuộc tấn công vào thị trấn Sudzha, trung tâm chính ở vùng Kursk hiện đang do Ukraine kiểm soát từ năm ngoái, The New York Times (NYT-Mỹ) dẫn lời một chỉ huy cấp cao Nga cho biết vào thứ Ba (11/3).

"Chúng tôi đã bao vây Sudzha từ hầu như mọi phía", Trung tướng Apti Alaudinov nói.

Đến chiều cùng ngày, phía Ukraine đã rút lui khỏi phía đông thị trấn qua sông Psel, Ian Matveev, một nhà phân tích quân sự của Nga, tiết lộ trên kênh Telegram. Ông đã trích dẫn các video được đăng trên mạng xã hội về những người lính Nga trong thị trấn. Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine cũng đưa ra đánh giá tương tự.

Ông Matveev cho biết, vẫn chưa rõ liệu quân đội Ukraine có cố gắng thiết lập phòng thủ ở phía tây Sudzha hay tiếp tục rút lui về phía biên giới Ukraine, cách đó vài km hay không.

Theo NYT, sáng cùng ngày, các phương tiện truyền thông Nga đã công bố bức ảnh một người lính Nga đứng ở lối vào phía đông của Sudzha.

Cùng lúc đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát 12 ngôi làng ở Kursk và 54km2 trong 24 giờ qua, khiến các nhà phân tích suy đoán rằng sự hiện diện của Ukraine tại Nga có thể chấm dứt trong vài ngày tới.

Giao tranh dữ dội ở Kursk là một phần trong nỗ lực lớn hơn của Nga và Ukraine nhằm cải thiện vị thế trước các cuộc đàm phán hòa bình do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, nhà phân tích quân sự Nga Valery Shiryaev viết trên kênh Telegram hôm 10/3.

Cũng theo NYT, trong khi lực lượng của Nga tiến về Kursk thì Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào các thành phố của Nga kể từ khi xung đột bắt đầu, một động thái mà các nhà phân tích hiểu là nỗ lực của Kiev nhằm cho Washington thấy rằng họ vẫn có thể chiến đấu với Nga.

"Các bên đều đang lật những quân bài họ có", ông Shiryaev viết.

Hiện nay, để giữ quyền kiểm soát, Ukraine đã chuyển đến Kursk một số lực lượng dự bị tốt nhất. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrsky đêm 10/3 cho biết, Kiev đang điều động quân tiếp viện đến Kursk nhưng bác bỏ tuyên bố của Nga rằng một lực lượng lớn binh lính Ukraine ở đó có nguy cơ bị bao vây.

"Một quyết định đã được đưa ra để tăng cường lực lượng và nguồn lực cần thiết cho quân đội của chúng ta", ông nói. Ông nói thêm rằng các binh sĩ Ukraine đang rút lui về các vị trí phòng thủ thuận lợi hơn. Theo một số nhà bình luận thì đây là dấu hiệu cho một sự mở đầu của cuộc rút lui hoàn toàn khỏi Kursk có thể xảy ra.

Mi-35M Nga phá hủy cứ điểm Ukraine ở Kursk. Nguồn: Tass

Nga phá hủy thêm cứ điểm của Ukraine

Theo hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 12/3 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này vừa hoàn thành nhiệm vụ phá hủy một cứ điểm của Ukraine ở Kursk.

"Lực lượng không quân lục quân trên trực thăng Mi-35M đã tiêu diệt binh lính và một cứ điểm của các đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới thuộc vùng Kursk. Trong nhiệm vụ chiến đấu hỗ trợ các đơn vị của nhóm quân phía Bắc, các phi công không quân đã phóng tên lửa theo tọa độ đã chỉ định, phá hủy một cứ điểm và tiêu diệt binh lính của Lực lượng vũ trang Ukraine", tuyên bố cho biết.