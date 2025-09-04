Nga - Ấn Độ đàm phán thương vụ mua bán 'rồng lửa' S-400

Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết, Moscow và New Delhi đang xem xét mở rộng nguồn cung cấp hệ thống tên lửa S-400 của Nga cho Ấn Độ.

"Như đã biết, Ấn Độ đã sở hữu hệ thống S-400 của Nga. Chúng tôi cũng có cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thể có các đợt cung cấp mới. Cho đến nay, chúng tôi đang đàm phán về vấn đề này", ông nói.

Quan chức này nói thêm rằng một lĩnh vực hợp tác khác giữa Nga và Ấn Độ là cung cấp máy bay chiến đấu Su-57.

Ấn Độ đã nhận được ba trong số năm hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga với giá 5,43 tỷ USD vào năm 2018. Hai hệ thống còn lại dự kiến sẽ được giao vào năm 2026.

Truyền thông Ấn Độ trước đó ca ngợi hệ thống S-400 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các căn cứ không quân và cơ sở quân sự của nước này trong cuộc xung đột với Pakistan hồi tháng 5.

Đáng chú ý, vào thời điểm đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng xác nhận vai trò to lớn của hệ thống S-400, đồng thời nhấn mạnh hệ thống phòng không do Nga sản xuất đã mang lại "sức mạnh chưa từng có" cho nước này.