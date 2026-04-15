Nga âm thầm ký thêm hợp đồng bán tiêm kích Su-57E cho khách hàng bí ẩn

"Nga đã ký một số hợp đồng bán máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm Su-57E, và danh sách khách hàng mua loại tiêm kích nói trên đang ngày càng mở rộng", theo thông cáo báo chí của Công ty Cổ phần Rosoboronexport trước thềm Triển lãm vũ khí DSA-2026 diễn ra tại Malaysia.

Cần lưu ý, Triển lãm Quốc tế Vũ khí và Trang thiết bị Quân sự Defence Services Asia (DSA) 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến 23/4 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời nhà xuất khẩu Nga cho biết: "Su-57E đang thu hút sự quan tâm lớn từ các đối tác của Rosoboronexport, một số trong đó đã ký hợp đồng mua máy bay chiến đấu của Nga. Danh sách khách hàng của loại tiêm kích này đang không ngừng mở rộng."

Tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm Su-57E sẽ là tâm điểm trưng bày tại gian hàng của Rosoboronexport. Chiến đấu cơ này sở hữu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa dẫn đường tầm xa không đối không và không đối đất để chống lại các hệ thống phòng không và tác chiến điện tử hiện đại của đối phương.

Đại diện Rosoboronexport nhận định: "Su-57E là một lựa chọn tuyệt vời để hiện đại hóa và phát triển Không quân Hoàng gia Malaysia, xét đến việc thống nhất một số hệ thống và vũ khí với phi đội Su-30MKM hiện có".

Tiêm kích tàng hình Su-57E của Không quân Algeria.

Khách hàng tiếp theo của Su-57E (sau Algeria) chưa được công bố nhưng khả năng cao đó là Ấn Độ, khi các cuộc đàm phán giữa Nga và nước này đang diễn ra tích cực để sản xuất tại chỗ chiến đấu cơ tàng hình này tại quốc gia Nam Á.

Nga còn đang tích cực xúc tiến bán Su-57E cho nhiều quốc gia Đông Nam Á khác như: Indonesia, Malaysia.