Nga: 9 trẻ sơ sinh tử vong trong vài ngày tại một bệnh viện, nghi do bác sĩ tắc trách

Bệnh viện Phụ sản số 1 ở Novokuznetsk, Nga (Ảnh: Moscow Times)

Bác sĩ trưởng và quyền Trưởng Khoa Hồi sức tích cực tại Bệnh viện Phụ sản số 1 ở Novokuznetsk đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tắc trách và gây tử vong do tắc trách sau cái chết của 9 trẻ sơ sinh.

Nguyên nhân các trường hợp trẻ sơ sinh tử vong vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, được biết tất cả trẻ này đều được sinh trong khoảng thời gian từ ngày 1/12/2025 đến ngày 12/1/2026 và tử vong trong kỳ nghỉ dài ngày dịp năm mới của Nga.

Bà Svetlana Petrenko - người phát ngôn của Ủy ban Điều tra Nhà nước của Nga - cho biết trong một tuyên bố rằng các trẻ sơ sinh tử vong là do "nghi phạm đã thực hiện không đúng nhiệm vụ chính thức và chuyên môn của họ trong việc tổ chức và cung cấp chăm sóc y tế".

Video do các nhà điều tra công bố cho thấy một người đàn ông bị cảnh sát còng tay dẫn đi và một nhân viên y tế trả lời các câu hỏi của các nhà điều tra.

Các nhà điều tra xác nhận cuộc điều tra pháp y về nguyên nhân tử vong của từng trẻ sơ sinh đang được tiến hành.

Cảnh sát điều tra tại Bệnh viện Phụ sản số 1 ở Novokuznetsk, Nga (Ảnh: sledcom.ru)

Các quan chức y tế khu vực trước đó cho biết tất cả trẻ sơ sinh đều mắc một loạt bệnh lây truyền trong quá trình sinh nở hoặc mang thai. Bệnh viện Phụ sản số 1 hôm 13/1 đã thông báo rằng họ đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân do tỷ lệ nhiễm trùng đường hô hấp cao.

Báo Nga Argumenty i Fakty đưa tin Bệnh viện Phụ sản số 1 ở Novokuznetsk đã từng có tai tiếng và đã nhận được ít nhất 5 cảnh báo từ các cơ quan y tế Nga từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025.

Một phụ nữ sinh con ở bệnh viện này thông tin con của cô đã chết sau khi bị đứt lìa cánh tay trong lúc sinh. Trong khi đó, một người khác cáo buộc một nhân viên y tế của Bệnh viện Phụ sản số 1 đã chửi bới cô - theo những báo cáo chưa được kiểm chứng trên các phương tiện truyền thông Nga khác.

Những trường hợp trẻ sơ sinh tử vong này đã gây ra sự bàng hoàng và phẫn nộ lan rộng tại Nga. Ở quốc gia này, tiêu chuẩn chăm sóc y tế có thể rất khác nhau - từ đẳng cấp thế giới tại các bệnh viện nghiên cứu lớn đến chất lượng kém ở một số trung tâm y tế vùng sâu vùng xa.

Novokuznetsk là thành phố với 0,5 triệu dân ở miền Nam Siberia, nằm cách biên giới với Kazakhstan khoảng 550 km.

Giáo sư Pavel Vorobyov - một bác sĩ nổi tiếng người Nga - cho biết nhân viên bệnh viện lẽ ra phải "vô cùng lo lắng" sau trường hợp trẻ sơ sinh tử vong đầu tiên.

Một số chính trị gia, nhà bình luận và người dân Nga đã đặt câu hỏi làm thế nào nước này có thể hy vọng nâng cao tỷ lệ sinh - một ưu tiên do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra - nếu những thảm kịch như vậy được phép xảy ra.

Nữ nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Yana Lantratova đã viết trên Telegram: "Việc để nhiều trẻ sơ sinh tử vong tại một bệnh viện phụ sản trong một thời gian ngắn như vậy là một tội ác chống lại đất nước", trong bối cảnh Nga đang phải đối mặt với khủng hoảng nhân khẩu học.