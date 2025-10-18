Newsweek: Tàu chiến của Hải quân Mỹ bị đánh chìm

Theo Newsweek ngày 14/10, đối mặt với sự mở rộng nhanh chóng của hạm đội tàu chiến Trung Quốc - hiện là hạm đội lớn nhất thế giới tính theo số lượng tàu chiến, với hơn 370 tàu - quân đội Mỹ đã tăng cường các biện pháp ứng phó bằng cách phát triển các loại vũ khí tiên tiến như Tên lửa chống hạm tầm xa và bom dẫn đường chính xác được cải tiến có tên là QUICKSINK thông qua các cuộc tập trận.

Các bài tập đánh chìm tàu, còn được gọi là SINKEX, thường xuất hiện trong các cuộc tập trận hải quân của Mỹ và bao gồm việc sử dụng vũ khí bắn đạn thật. Theo Hải quân Mỹ, những cuộc tập trận như vậy mang đến cho các đơn vị tham gia cơ hội xây dựng năng lực và sự tự tin vào vũ khí và hệ thống của mình thông qua huấn luyện thực tế mà không thể sao chép được trong các chương trình mô phỏng.

Hình ảnh một tàu chiến mục tiêu bị đánh trúng trong cuộc tập trận. Ảnh: Newsweek

Lực lượng Mỹ đã thực hiện cuộc tập trận SINKEX gần đây nhất trong Cuộc tập trận UNITAS 2025, một cuộc tập trận hàng hải đa quốc gia thường niên được tổ chức từ ngày 15/9 đến ngày 6/10 ngoài khơi Bờ biển phía Đông và trên bờ, với sự tham gia của khoảng 8.000 quân nhân đến từ 25 quốc gia.

Bộ Tư lệnh Miền Nam của Lực lượng Hải quân Mỹ —chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng hải ở vùng Caribe, Trung Mỹ và Nam Mỹ—đã công bố video lễ bế mạc cuộc tập trận, trong đó có cảnh quay một tàu chiến bị nhắm mục tiêu.

Những bức ảnh do bộ chỉ huy công bố trước đó cũng cho thấy các trực thăng MH-60R và MH-60S cất cánh từ tàu khu trục USS Thomas Hudner và tàu vận tải đổ bộ USS Arlington trong một cuộc tập trận SINKEX như một phần của Cuộc tập trận UNITAS 2025 vào ngày 28/9.

Trong khi đó, Phi đội Khu trục hạm 40 của Hải quân Mỹ đã chia sẻ ảnh về cuộc tập trận UNITAS 2025 trên Facebook, cho thấy hai trực thăng đang bay và một tàu chiến mục tiêu đang phun khói. Hiện vẫn chưa rõ loại đạn dược nào đã được sử dụng trong cuộc tập trận SINKEX.

Tàu chiến bị đánh chìm có thể là tàu khu trục USS Simpson cũ của Hải quân Mỹ, được nhìn thấy đang được kéo ra khỏi Cơ sở bảo dưỡng tàu không hoạt động của Hải quân ở Philadelphia vào ngày 25/9.

Trích dẫn một bức ảnh chụp trong Cuộc tập trận UNITAS 2025 và được Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng Hải quân Mỹ công bố, một quan sát viên quân sự trên X, cho biết SINKEX diễn ra ở Đại Tây Dương, cách bờ biển Bắc Carolina khoảng 200 dặm.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Mỹ Carlos Sardiello, tư lệnh Bộ Tư lệnh miền Nam của Lực lượng Hải quân Mỹ, cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 17/9: "Những nỗ lực chung của chúng tôi với tư cách là một lực lượng hải quân là rất quan trọng để đảm bảo vùng biển tự do và rộng mở... UNITAS là một cơ hội đặc biệt để chúng tôi đoàn kết, vận hành, nâng cao năng lực và cải thiện khả năng tương tác của các lực lượng tham gia nhằm ứng phó với các mối đe dọa chung."

Phi đội Khu trục hạm 40 của Hải quân Mỹ đã viết trên Facebook vào thứ Sáu (17/10): "Cuộc tập trận bắn đạn thật (SINKEX) của chúng tôi, một sự kiện then chốt của UNITAS 2025, đã chứng minh sức mạnh hủy diệt mà các chiến binh của chúng tôi mang lại cho an ninh khu vực mỗi ngày. Mỗi cuộc tập trận SINKEX đều được tiến hành tuân thủ nghiêm ngặt các luật, quy định và yêu cầu cấp phép về môi trường hiện hành của Mỹ để giảm thiểu tối đa tác hại tiềm ẩn đối với môi trường."

(Theo Newsweek)