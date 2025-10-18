Giấc mơ Khrushchev–Kennedy sống lại: Hai ông Putin-Trump bắt tay xây đường hầm kết nối Nga-Mỹ?

Theo RT, ông Kirill Dmitriev, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, đã đề xuất Nga và Mỹ nên xây dựng một đường hầm đường sắt trực tiếp dưới eo biển Bering để nối liền hai nước.

Trong bài đăng trên X hôm thứ Năm (16/10), ông Dmitriev, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia Nga (RDIF), cho biết cả hai quốc gia đều sẽ được hưởng lợi từ tuyến đường này và đã mời tỷ phú Elon Musk tham gia dự án.

Bài đăng của Trợ lý Tổng thống Nga.

“Elon Musk, hãy tưởng tượng việc kết nối Mỹ và Nga, châu Mỹ và lục địa Á-Âu-Phi bằng Đường hầm Putin-Trump – một đường hầm dài khoảng 112 km tượng trưng cho sự thống nhất,” Dmitriev viết trên X, cho biết dự án sẽ thúc đẩy khai thác tài nguyên, tạo việc làm và kích thích tăng trưởng cho cả hai nền kinh tế. “Hãy cùng nhau xây dựng tương lai... Đã đến lúc kết nối Nga và Mỹ.”

Phát biểu của Dmitriev được đưa ra sau khi nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna công bố các tài liệu giải mật của Liên Xô về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy, được Moscow chia sẻ trong tuần này. Ngoài các tài liệu về vụ ám sát, bộ hồ sơ dày 350 trang này còn bao gồm một dự án “Cầu nối Khrushchev-Kennedy” nhằm kết nối hai quốc gia.

Dmitriev cũng đăng lại một bức vẽ có dòng chữ “Cầu Hòa bình Thế giới Kennedy-Khrushchev có thể và nên được xây dựng ngay lập tức giữa Alaska và Nga”, gọi viễn cảnh về tuyến đường liên kết Mỹ – Nga qua eo biển Bering là “bền vững”.

Ông Dmitriev cho biết mặc dù dự án đường hầm có thể tiêu tốn hơn 65 tỷ USD, nhưng công nghệ của Boring Company có thể cắt giảm tới 90% chi phí, xuống còn dưới 8 tỷ USD và hoàn thành trong vòng tám năm. Ông nói thêm rằng RDIF – đơn vị từng góp phần xây dựng cây cầu đường sắt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc – đã sẵn sàng tham gia dự án này.

Elon Musk hiện chưa đưa ra phản hồi. Trước đó, Dmitriev đã mời tỷ phú này tham gia quan hệ đối tác Mỹ – Nga trong lĩnh vực thám hiểm sao Hỏa, sau khi Musk công bố sứ mệnh lên Hành tinh Đỏ vào năm 2026. Tổng thống Vladimir Putin cũng bày tỏ ủng hộ hợp tác với Musk, cho rằng các công ty Nga có thể hưởng lợi từ các dự án chung.

Đề xuất của Dmitriev được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow – Washington đang ấm dần sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến Ukraine. Kể từ khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền vào tháng 1, hai bên đã tổ chức một số cuộc gặp cấp cao, trong đó có hội nghị thượng đỉnh Putin – Trump tại Alaska vào tháng 8.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng phản đối dự án mà Moscow đề xuất.

Tại cuộc gặp với ông Zelensky ở Nhà Trắng hôm thứ Sáu (17/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông thấy ý tưởng về đường hầm này “thú vị”. Khi được hỏi về phản ứng của Zelensky, ông trả lời rằng mình “không hài lòng với điều đó”.

Eo biển Bering, rộng khoảng 82km tại điểm hẹp nhất, ngăn cách vùng Chukotka của Nga với bang Alaska của Mỹ.

