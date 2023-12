Newsweek: Phương Tây "tung đòn hiểm", Nga chật vật xoay xở vẫn chưa cứu được một ngành quan trọng

Tạp chí Newsweek (Mỹ) chỉ ra, số máy bay Nga gặp sự cố đã tăng gấp 3 lần chỉ trong một năm khi các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow nhằm đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã bóp nghẹt ngành hàng không nước này.

Số vụ máy bay gặp trục trặc gia tăng

Trong những tháng gần đây, có nhiều trường hợp máy bay chở khách nội địa của Nga phải hạ cánh khẩn cấp do vấn đề về kỹ thuật như thiếu phụ tùng thay thế. Các máy bay do Nga vận hành đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt. Các nhà sản xuất máy bay đã ngừng cung cấp phụ tùng và máy bay mới cho Moscow.

Dữ liệu do Newsweek tổng hợp cho thấy, từ tháng 9/2023 đến ngày 8/12/2023, có tổng cộng 60 sự cố hàng không thương mại ở Nga, liên quan đến việc hạ cánh khẩn cấp, cháy và trục trặc động cơ, cùng các vấn đề kỹ thuật khác, buộc máy bay phải từ bỏ lộ trình dự kiến.

Theo Newsweek, có lần lượt 15, 25,12 và 8 sự cố tương ứng vào tháng 9, 10, 11 và 12. Trước đó, trang tin Novaya Gazeta Europe ghi nhận, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023 có hơn 120 vụ tai nạn hàng không được báo cáo ở Nga liên quan đến máy bay dân dụng do các hãng hàng không Nga vận hành.

Điều này nâng tổng số vụ máy bay gặp trục trặc ở Nga trong năm nay là 180, tăng gấp 3 lần so với năm 2022 (với 60 sự cố).

Ảnh: DW

Thấm đòn trừng phạ t, Nga tìm cách xoay xở

Ngành hàng không của Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Mỹ và EU đã yêu cầu Nga trả lại các máy bay đang thuê từ phương Tây. Điện Kremlin giải quyết vấn đề này bằng cách cho phép các hãng hàng không Nga đứng ra đăng ký máy bay đi thuê từ các công ty nước ngoài.

Những máy bay này sẽ được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay của chính quyền địa phương. Điều này sẽ cho phép các hãng bay Nga thu giữ máy bay thuê từ nước ngoài và sử dụng chúng cho chặng nội địa.

Tuy nhiên, tạp chí Mỹ trích đánh giá của hãng tin Bloomberg hồi tháng 3 cho biết, động thái trên dẫn đến việc các máy bay sẽ không nhận được bản nâng cấp phần mềm từ hãng sản xuất. Các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra theo tiêu chuẩn của hãng cũng bị ảnh hưởng.

Nga đang cố gắng vượt qua các lệnh trừng phạt và tìm cách thay thế các phụ tùng, thiết bị do phương Tây sản xuất cho máy bay của mình để duy trì hoạt động của ngành công nghiệp này. Theo Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev, nước này đã mất 76 máy bay chở khách kể từ tháng 2/2022 do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nga Vitaly Savelyev. Ảnh: Tass

Tính an toàn của các chuyến bay bị ảnh hưởng

Hôm 8/12, tại thành phố Novosibirsk ở Siberia, miền nam nước Nga, một chiếc máy bay chở khách Boeing 737 đã phải hạ cánh khẩn cấp do trục trặc động cơ. Kênh Telegram Baza của Nga đưa tin, không ai trong số 176 hành khách trên máy bay bị thương.

Trước đó một ngày, động cơ máy bay chở hàng Tu-204 bốc cháy khi cất cánh từ thành phố Ulan-Ude ở Buryatia, Nga. Máy bay sau đó đã được cho hạ cánh, không có người nào bị thương.

Theo The Moscow Times, ngày 6/12, một máy bay chở khách bay từ Kazan tới Moscow đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Sheremetyevo do hỏng động cơ. Từ ngày 1 đến ngày 2/12, 5 máy bay đã bị hỏng do vấn đề bảo trì.

Chủ tịch Hiệp hội Hành khách Nga, Kirill Yankov, nói với hãng tin 74.ru (Nga) rằng việc gia tăng các sự cố hàng không thương mại là do thiếu phụ tùng thay thế và bảo trì.

"Thứ nhất, việc tìm kiếm phụ tùng thay thế và vật liệu bảo trì cho nhiều máy bay hiện nay khó khăn hơn nhiều.

Thứ hai, điều tồi tệ hơn là có thể các phụ tùng thay thế không được nhà sản xuất chứng nhận nhưng đã được lắp đặt trên máy bay ở Nga," ông Yankov nói.

Ông Yankov nhấn mạnh: “Số vụ trục trặc máy bay không gây chết người đã tăng lên đáng kể”. Cũng theo đánh giá của ông, tính an toàn của các chuyến bay nhìn chung đã giảm do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

