Mới đây Tổng thống Nicolas Maduro đã chính thức ký thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Venezuela và Nga, hiệp ước này trước đó đã được Quốc hội Venezuela phê chuẩn.

Việc ký kết văn kiện trên diễn ra đúng thời điểm, chính xác là sau những tuyên bố của ông Trump về "quyết định gần như đã được chấp thuận, liên quan tới cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine", cùng với lời khẳng định của Tổng thống Phần Lan Stubb rằng "củ cà rốt của Trump dành cho Nga đã hết - cây gậy vẫn còn".

Và có lẽ, sau những tuyên bố rằng tên lửa Tomahawk "sẽ trở thành một công cụ gây áp lực lên Nga, ngay cả khi các bệ phóng không được chuyển giao cho Kyiv" thì câu hỏi sẽ là Moskva dự định đáp trả ra sao?

Theo nhận định, bằng cách cung cấp cho Quân đội Venezuela thứ có thể trở thành "công cụ gây áp lực" lên Washington, Nga sẽ khiến Washington phải suy nghĩ lại.

Nếu Tomahawk có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và theo quyết định của Hoa Kỳ - được triển khai ở Ukraine, thì tại sao Venezuela lại không thể là nơi đóng quân của một vài chiếc MiG-31 được viện trợ, cùng với tên lửa Kinzhal?

Bên cạnh đó, tại sao Venezuela lại không thể tiếp nhận tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, do chính họ kiểm soát, nhất là khi hiện tại Mỹ đã cung cấp cho Kyiv tên lửa ATACMS để tấn công lãnh thổ Nga.

Cuối cùng, không gì có thể ngăn cản người Venezuela chế tạo Oreshnik, Iskander hay Kinzhal của riêng họ. Nếu các chuyên gia Ukraine đang chế tạo tên lửa mà "do ngẫu nhiên" rất giống với Storm Shadow chẳng hạn, thì tại sao Venezuela lại kém hơn? Đây là những câu hỏi được báo chí Nga đề cập.

Tên lửa Oreshnik nếu xuất hiện tại Venezuela sẽ gây áp lực cực lớn lên lãnh thổ Mỹ.

Cần nhấn mạnh, Venezuela cách Florida chỉ khoảng 1.800 km, đây là chặng đường khá xa, Nhưng đó không thực sự là vấn đề đối với một tên lửa như Oreshnik tầm bắn 5.000 km.

Vũ khí này còn đủ sức vươn tới những căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở khu vực biển Caribean, bao gồm cả Puerto Rico, sẽ gây ra áp lực cực kỳ nghiêm trọng đối với Washington.

Mặc dù vậy, nếu bước đi trên diễn ra, Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 có thể lặp lại và rất dễ Mỹ sẽ tung đòn tấn công phủ đầu, đặc biệt khi nhóm tác chiến của họ đã ở sẵn ngoài khơi Venezuela.