Một chuyên gia tư vấn tâm lý từng nói một câu rằng: Vận may của con người thường có hai nguồn, một là từ bản thân, và một là từ ngoại cảnh. Khi vận may của bạn thiếu thốn, điều bạn cần làm là mượn vận may từ người khác.

Trên hành trình cuộc sống, chúng ta khó tránh khỏi gặp phải vô vàn khó khăn và thất bại, lúc nào cũng cảm thấy mình thật xui xẻo. Tuy nhiên, khi càng gặp nhiều trắc trở, càng phải thử thay đổi vận mệnh của mình.

Trên thế giới này, mọi vật mọi việc đều ẩn chứa vận may có thể giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn, là cơ hội để thay đổi vận mệnh. Khi ở trong hoàn cảnh khó khăn, biết mượn vận may, bạn mới có thể xua tan u ám và khiến cuộc đời ngày càng thuận lợi.

01. Mượn vận may từ sách

Một nhà văn từng nói: "Đọc sách có thể không làm mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời bạn sáng chói, nhưng nó có thể mang đến sự an ủi và nuôi dưỡng khi bạn đang ở trong thung lũng của cuộc sống."

Đối với những người đang gặp khó khăn, sách thường chứa đựng vô vàn vận may. Rất nhiều khi, mỗi cuốn sách bạn đọc thêm sẽ mang lại thêm một hy vọng và sự cứu rỗi, cuối cùng thay đổi vận mệnh không may của bạn.

Nhà thơ người Trung Quốc, Dư Tú Hoa, khi sinh ra không may mắc bệnh bại não, từ nhỏ đã gặp khó khăn trong việc di chuyển và nói năng. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô kết hôn một cách vội vàng theo sự sắp xếp của gia đình, sau đó rời quê hương để làm việc kiếm tiền. Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ sống như vậy suốt cả đời. Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa cô và những người nông dân bình thường là cô yêu thích đọc sách, đặc biệt là thơ ca.

Dù có bận rộn thế nào, mỗi tối cô đều đọc sách đến khuya. Cô đắm mình trong sách vở, và dưới sự nuôi dưỡng của văn học, cô nảy sinh ý tưởng viết lách; Thông qua việc đọc nhiều, cô dần dần học được cách sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu, không ngừng nâng cao và mài giũa khả năng sáng tác của mình.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã sáng tác hơn 2.000 bài thơ và xuất bản nhiều tập thơ nổi tiếng. Hiện nay, Dư Tú Hoa đã trở thành nhà thơ có lượng sách bán ra cao nhất Trung Quốc kể từ sau Hải Tử. Định mệnh đã trao cho cô một bộ bài xấu, nhưng cô đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình thông qua việc đọc và viết.

Một nhà văn từng nói rằng, đọc sách là cách bổ sung vận may tốt nhất, những gì mà trời đã lấy đi của bạn, sách sẽ trả lại cho bạn. Trần Trực, một công nhân nông thôn, đam mê triết học, trong khi làm việc vất vả vẫn kiên trì học tập, cuối cùng thành công vào làm việc tại một trường đại học;

Nhân viên khách sạn Trịnh Tinh, thông qua tự học tiếng Anh và nghiền ngẫm các sách chuyên ngành, đã gia nhập một công ty ngoại thương, với mức lương hàng năm gần 1.7 tỷ đồng ở tuổi 30.

Một MC nổi tiếng từng nói: "Tôi luôn tin rằng, tất cả những cuốn sách tôi đã đọc sẽ không uổng phí, chúng sẽ giúp tôi thể hiện xuất sắc hơn trong một hoàn cảnh nào đó trong tương lai."

Đọc sách có thể giúp bạn giải đáp thắc mắc, tái cấu trúc nhận thức, mở rộng tầm nhìn, và giúp bạn phát triển không ngừng. Khi cuộc sống không suôn sẻ, bạn nhất định phải biết cách mượn vận may từ sách. Chỉ khi bạn không ngừng đọc sách, bạn mới có thể phá vỡ sự giam cầm của số phận và mở ra vô vàn khả năng cho cuộc đời mình.

02. Mượn vận may từ người tài giỏi hơn

Nhà văn Lý Trạch Lâm, khi mới bắt đầu viết, vì không có danh tiếng, các tác phẩm của anh thường xuyên bị từ chối. Vì vậy, anh cảm thấy rất chán nản, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc. Vào thời điểm đó, anh gặp nhà văn nổi tiếng Lưu Đồng. Thấy Lưu Đồng rất trân trọng văn phong của mình, Lý Trạch Lâm đã chủ động tìm gặp và cầu giúp đỡ. Lưu Đồng ngay lập tức đồng ý. Trong thời gian đó, Lưu Đồng đã đưa ra rất nhiều ý kiến sửa đổi, giúp Lý Trạch Lâm hoàn thiện các bài viết của anh trở nên chín chắn hơn.

Sau đó, anh còn sử dụng các mối quan hệ trong ngành, giúp Lý Trạch Lâm tìm nhà xuất bản và thương lượng hợp tác. Nhờ sự giúp đỡ của Lưu Đồng, Lý Trạch Lâm nhanh chóng xuất bản được cuốn sách đầu tiên và bắt đầu sự nghiệp của mình.

Một giảng viên nổi tiếng nói: "Trên con đường đời, nếu bạn gặp được một người sẵn sàng chỉ bảo bạn, giúp bạn biến những khó khăn thành con đường rộng mở, đó là may mắn lớn nhất."

Khi ở trong lúc thấp điểm, việc giao lưu với những người tài giỏi chính là cách để tăng cường vận may của chính mình.

Nghệ sĩ Trần Cự Nguyên, khi còn trẻ chỉ là một họa sĩ bình thường, tác phẩm của anh không ai chú ý, cuộc sống rất khó khăn. Bước ngoặt trong số phận của anh chính là khi anh gặp được họa sỹ nổi tiếng Mộc Tâm qua lời giới thiệu của một người bạn.

Một lần, anh đã mang tác phẩm của mình đến để Mộc Tâm xem, hy vọng nhận được một vài lời chỉ dẫn. Mộc Tâm sau khi xem xong, không chỉ đưa ra nhiều ý kiến chi tiết và cụ thể, mà còn khuyên anh nên nghiên cứu sự kết hợp màu sắc giữa Đông Tây, và mạnh dạn hơn trong việc phối hợp mực và nước. Chính những lời phê bình thẳng thắn và thiết thực này đã giúp Trần Cự Nguyên mở rộng tư duy, tìm thấy định hướng nghệ thuật của mình. Sau đó, anh bắt đầu kết hợp phong cách Đông Tây, không ngừng phá vỡ giới hạn và cuối cùng trở thành một danh họa nổi tiếng.

Nhiều năm sau, Trần Cự Nguyên đã cảm thán: "Con người cần có sự khích lệ, và càng cần có những bậc thầy chỉ bảo. Mộc Tâm chính là người chỉ đường cho tôi trên con đường nghệ thuật."

Tiểu thuyết gia người Trung Quốc, Lộ Dao, trong tác phẩm "Thế giới bình thường" đã viết: "Khi một người chưa đủ mạnh mẽ để hoàn toàn kiểm soát chính mình, người đó cần phải dựa vào tinh thần của một người mạnh mẽ hơn mình."

Trên thế giới này, mỗi người đều có giới hạn của riêng mình. Dùng người tài làm gương, bạn có thể nhận ra những thiếu sót của mình; dùng người mạnh làm đèn, bạn có thể tìm được con đường sáng suốt trong đời.

Khi gặp khó khăn, hãy giao lưu với những người tài giỏi và mượn sự chỉ dẫn của họ.

Ở bên người tài, bạn sẽ tự nhiên mở rộng tư duy, tìm ra hướng đi trong những lúc mơ hồ và giúp mình tiến lên một tầng cao hơn.

03. Mượn vận may từ thiên nhiên

Nhà văn Pháp Maurois từng nói: Nơi trú ẩn rộng lớn và nhân từ nhất trên thế gian này chính là thiên nhiên.

Mảnh đất dưới chân ta, núi sông quanh ta, cây cỏ hoa lá trước mắt ta – tất cả đều mang trong mình sức mạnh chữa lành kỳ diệu. Khi bạn bắt đầu gần gũi với thiên nhiên, hít hà mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây, lắng nghe tiếng chim hót, thì những xui xẻo và u ám trong lòng cũng sẽ dần tan biến.

Khi còn trẻ, Nietzsche cũng từng trải qua một giai đoạn u tối: Trong chuyện tình cảm, ông nhiều lần cầu hôn nhưng đều bị từ chối, đau khổ tột cùng. Trong sự nghiệp, sách mới của ông bị giới phê bình công kích dữ dội, bản thân ông bị giới học thuật chỉ trích nặng nề. Dưới hàng loạt cú đánh ấy, ông không chỉ mắc chứng đau đầu kinh niên mà thị lực cũng suy giảm nhanh chóng.

Khi cuộc đời rơi xuống đáy, ông từ chức giáo sư đại học và bắt đầu những chuyến đi bộ một mình. Ở miền quê nước Đức, từ ven hồ trong rừng đến những con đường nhỏ trên núi, đâu đâu cũng có dấu chân ông. Không khí trong lành của thiên nhiên gột rửa bụi bặm trong lòng ông; tiếng suối róc rách cũng xoa dịu sự giày vò của hiện thực. Chẳng bao lâu sau, bệnh tình của ông thuyên giảm, tâm hồn cũng trở nên bình lặng hơn.

Sau chuyến đi, ông quay lại với học thuật trong tinh thần tràn đầy sức sống, và đã viết nên Sự ra đời của bi kịch – tác phẩm giúp ông khẳng định vị thế bậc thầy trong giới học thuật.

Kiến trúc sư thiên tài Antoni Gaudí từng nói: Mọi câu trả lời đều có trong thiên nhiên.

Khi bạn chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của núi cao, bạn sẽ nhận ra thiên nhiên bao la đến nhường nào, còn bản thân ta thì nhỏ bé biết bao.

Khi bạn nhìn thấy sự rộng lớn của thảo nguyên, bạn sẽ thấu hiểu rằng cuộc đời không phải là đường ray cố định mà là một cánh đồng rộng mở.

Khi hòa mình vào thiên nhiên bao la, dù chỉ là một nhành cỏ, một bông hoa hay một khoảng trời xanh, tất cả đều đang nhắn nhủ bạn về vẻ đẹp của cuộc sống, về sự sinh sôi của sự sống.

Nhà văn Maugham cũng từng nói: Một người nếu biết quan sát chiếc lá rơi, ngắm nhìn một bông hoa, và trân trọng những điều nhỏ bé, thì cuộc đời không thể làm gì được người ấy.

Khi bạn đang ở đáy vực, hãy học cách mượn sức mạnh từ thiên nhiên để thay đổi vận mệnh.

Bạn có thể đi ngắm biển, đón bình minh hay hoàng hôn, hay đơn giản chỉ là chiêm ngưỡng một bông hoa đang nở. Thiên nhiên chính là nguồn năng lượng bất tận giúp bạn chữa lành thân tâm, và gặp lại những điều tốt đẹp trong đời.

Nhà văn Cửu Biên trong cuốn "Hướng lên mà trưởng thành" từng nói: "Một người càng có bản lĩnh, càng giỏi mượn vận may."

Trong cuộc sống, con người khó tránh khỏi những lúc bất thuận và rơi vào nghịch cảnh. Thay vì để bất hạnh quật ngã, chi bằng tích cực tự cứu lấy mình, tận dụng mọi nguồn lực để cải thiện vận mệnh. Khi ở đáy vực, hãy học cách tiếp thu trí tuệ của người đi trước, chủ động mượn sức mạnh từ người khác.

Đọc những cuốn sách hay, kết giao với bậc cao nhân, hấp thụ năng lượng từ vạn vật – chỉ khi đó bạn mới có thể không ngừng nâng cao vận khí và tạo dựng cuộc đời của chính mình.