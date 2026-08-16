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Nếu nhan sắc là bảo tàng nghệ thuật, mỹ nhân này chính là kiệt tác đẹp nhất: Visual thần linh tỉ mỉ tạo nên

Thu Phong
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Nhan sắc của mỹ nhân này phải nói là quá đỉnh, lần nào ngắm nhìn cũng thấy đẹp mê người.

Mới đây, những hình ảnh của Chu Châu khi tham gia một sự kiện đã nhanh chóng gây sốt mạng xã hội. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo nổi bật, một lần nữa chứng minh sức hút đặc biệt của mình ở tuổi 42. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Chu Châu gây ấn tượng nhờ dáng vẻ cực kỳ sang chảnh, khí chất nhưng vẫn đầy quyến rũ. Từ đường nét gương mặt, thần thái cho tới phong cách của nữ diễn viên đều trở thành chủ đề được khán giả bàn luận.

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Những hình ảnh mới nhất của Chu Châu tại một sự kiện được khán giả khen ngợi.

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Thậm chí, cư dân mạng còn dành cho Chu Châu hàng loạt lời có cánh như "kiệt tác đẹp nhất trong bảo tàng nhan sắc" hay "visual được thần linh tỉ mỉ" tạo nên. Những bình luận này phần nào cho thấy sức hút của nữ diễn viên trong lần xuất hiện mới nhất. Ở tuổi 42, Chu Châu cho thấy bản thân vẫn đang đứng trên đỉnh cao nhan sắc. Vẻ đẹp trưởng thành, sang trọng cùng khí chất riêng biệt giúp cô dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

- Ảnh 4.

Cách đây ít tháng, Chu Châu đã có màn tái xuất đầy bùng nổ ở phim Mật Ngữ Kỷ đóng cùng Chung Hán Lương.

- Ảnh 5.

Thực tế, đây không phải lần duy nhất Chu Châu chiêu đãi bữa tiệc visual cho khán giả trong năm 2026. Cách đây ít tháng, cô cùng Chung Hán Lương từng gây sốt toàn cõi mạng với bộ phim Mật Ngữ Kỷ. Ở tác phẩm này, nữ diễn viên đảm nhận vai nữ chính Hứa Mật Ngữ, một người phụ nữ phải chịu bi kịch hôn nhân khi phát hiện chồng phản bội. Thay vì tiếp tục mắc kẹt trong cuộc sống cũ, cô quyết định bắt đầu lại mọi thứ. Từ công việc lao công trong khách sạn, Hứa Mật Ngữ từng bước vực dậy cuộc đời và tìm lại giá trị của chính mình.

- Ảnh 6.

Lâu Thư Uyển của Ở Rể.

- Ảnh 7.

Bỉ Bỉ Đông của Đấu La Đại Lục.

- Ảnh 8.

Mã Tố Cần của Những Đứa Con Nhà Họ Kiều.

- Ảnh 9.

Khương Tuyết Quỳnh của Câu Chuyện Hoa Hồng.

Đáng chú ý, nhan sắc và khí chất của Chu Châu trong Mật Ngữ Kỷ cũng từng trở thành chủ đề gây chú ý. Nữ diễn viên thậm chí được khán giả nhận xét rằng đóng lao công trông cũng sang. Tất nhiên, một bộ phim có thể viral nhờ rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng không thể phủ nhận sắc đẹp cùng diễn xuất của Chu Châu cũng là một trong số đó.

Những năm gần đây, Chu Châu đang ngày càng trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Hoa ngữ. Cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án thuộc các thể loại khác nhau, đồng thời để lại dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và khả năng diễn xuất. Bên cạnh Mật Ngữ Kỷ, Chu Châu còn góp mặt trong hàng loạt tác phẩm được khán giả yêu thích như Lưu Kim Tuế Nguyệt, Đại Tần đế quốc 4, Ở Rể, Đấu La Đại Lục, Con Đường Bình Phàm, Những Đứa Con Nhà Họ Kiều và Tại Sao Anh Ấy Vẫn Độc Thân?, Câu Chuyện Hoa Hồng...

Nguồn và ảnh: QQ

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Tags

Chu Châu

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