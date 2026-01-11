Mỹ bắt tàu dầu, Nga sẽ bắt tàu chở vũ khí cho Ukraine

Theo ý kiến ​​của nhà báo quân sự Alexander Kots, bằng việc thả người Nga khỏi tàu chở dầu Marinera (trước đây tên lửa Bella 1) bị bắt giữ, người Mỹ dường như muốn chứng minh rằng họ không có ác cảm gì với Nga trong trường hợp này, nhưng mọi việc không chỉ đơn thuần như thế.



Phóng viên quân sự này tin tưởng rằng, mối đe dọa đối với “Hạm đội bóng tối” của Nga vẫn chưa biến mất mà sẽ ngày càng tăng lên sau sự kiện nghiêm trọng này.

Vị chuyên gia này nhận định, các vụ bắt giữ tàu chở dầu của Nga ngày càng gia tăng về cả số lượng lẫn cấp độ, cho thấy phương Tây đang leo thang hành động chống Moscow.

Đây không chỉ là một cuộc thử nghiệm cho tương lai, thử phản ứng của Nga, mà còn nhằm mục đích tạo thành hiệu ứng bão hòa, khiến Moscow dần quen với những mất mát mà không làm gì được và đến một ngày, việc bắt giữ tàu chở dầu sẽ trở nên phổ biến như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga hiện nay.

Ông chỉ ra rằng, các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen cũng không bị giam giữ trong căn cứ của mình chỉ sau một đêm, mà đó là kết quả của những đòn đánh liên tục, dồn dập, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, khiến Bộ chỉ huy hạm đội không thể cho các tàu ra biển.

Ông Kots cho biết thêm rằng chỉ riêng trong năm qua, đã ghi nhận khá nhiều vụ việc liên quan đến việc bắt giữ các tàu chở dầu được coi là thuộc “Hạm đội bóng tối” của Nga.

Vị phóng viên chiến trường nhớ lại, đầu năm ngoái Pháp và Phần Lan đã bắt giữ tàu của Nga nhưng sau đó lại thả và sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng đó, ngay cả Estonia cũng quyết định tham gia vào các cuộc chặn bắt.

Ngoài ra, mọi người dường như đã quên mất vụ việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, khi Hải quân Estonia cùng với sự hỗ trợ không quân của NATO, đã cố gắng bắt giữ tàu chở dầu Jaguar mang cờ Gabon, vốn đã rời Ấn Độ và đang hướng đến Nga.

Chỉ sau khi xuất hiện một chiến đấu cơ Sukhoi Su-35 của Hải quân Nga mới khiến họ khiếp sợ và từ bỏ ý định.

Tóm lại, vị chuyên gia quân sự Nga chỉ ra rằng, hành động của người Mỹ đã đạt tới giới hạn kiềm chế của Moscow.

Theo ông, đã đến lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ban hành những mệnh lệnh cứng rắn hơn, nếu không, đến một ngày nào đó toàn bộ “Hạm đội Bóng tối” sẽ bị tiêu diệt và dầu của nước Nga sẽ không thể chuyên chở được đến bất cứ nơi nào trên thế giới.