Nếu mỹ nhân này không “tự hủy”, Triệu Lệ Dĩnh làm gì có cửa!

Jang Nara – "ma cà rồng" trứ danh của xứ sở kim chi từng là cái tên được săn đón hết mực ở showbiz Hoa ngữ. Thậm chí cho tới bây giờ, vẫn nhiều người cho rằng, nếu không có sự cố "vạ miệng" năm nào thì mỹ nhân này sẽ vẫn làm mưa làm gió trên màn ảnh, khiến Triệu Lệ Dĩnh – nữ diễn viên Cbiz có nhiều nét giống với cô chẳng thể nào có cơ hội ngóc đầu lên được.

Đến bây giờ, Jang Nara và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được netizen đặt lên bàn cân so sánh. Trong đó, nữ thần xứ kim chi được đánh giá là có gương mặt thanh thoát, cuốn hút hơn. Đồng thời, ở thời kỳ đỉnh cao, cái duyên với khán giả của Jang Nara cũng tốt hơn Triệu Lệ Dĩnh.

Ngay khi mới bước chân vào làng giải trí, Jang Nara đã gây được tiếng vang lớn trong cả lĩnh vực phim ảnh và âm nhạc với lối diễn xuất tự nhiên, giọng ca đầy nội lực. Khi làn sóng Hallyu tràn vào Trung Quốc, Jang Nara nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiến quân mạnh mẽ sang thị trường tỉ dân và còn trở thành Đại sứ giao lưu văn hóa Hoa – Hàn.

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào, tính cách cởi mở, Jang Nara bật lên mạnh mẽ trong làng giải trí xứ Trung, nhanh chóng trở thành ngôi sao gốc Hàn hot nhất tại đất nước này, sở hữu lượng người hâm mộ cực kỳ đông đảo. Cô ghi dấu ấn qua loạt phim đình đám như Công Chúa Bướng Bỉnh, Thiết Diện Ca Nữ, Tình Yêu Trong Sáng…

Jang Nara được khán giả và giới chuyên môn xứ Trung công nhận về diễn xuất, giành được giải "Diễn viên mới xuất sắc nhất" và được đề danh cho ngôi Thị hậu tại lễ trao giải Kim Chung.

Năm 2008, cô còn là nghệ sĩ nước ngoài duy nhất được góp giọng trong ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh cùng với dàn sao Cbiz tên tuổi khác và sau đó là được bước lên chương trình cuối năm Xuân Vãn của đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Thế là đủ biết biết "tiểu công chúa Hoành Điếm" được hoan nghênh tới mức nào. Bảo sao netizen lại bình luận: "Nếu Jang Nara còn phát triển ở đại lục thì Triệu Lệ Dĩnh làm gì có cửa"!

Tuy nhiên, năm 2009, Jang Nara đã bấm nút tự hủy sự nghiệp tại đất nước tỉ dân với phát ngôn gây tranh cãi: "Mỗi lần thiếu tiền, tôi lại sang Trung Quốc biểu diễn". Những lời nói thiếu tinh tế đã khiến nữ diễn viên Công Chúa Bướng Bỉnh bị tẩy chay mạnh mẽ, địa vị ở Cbiz tụt dốc không phanh, dù có lên tiếng xin lỗi, giải thích cũng chẳng thể cứu vãn được.

Sau khi trở về Hàn Quốc, Jang Nara vẫn gặt hái nhiều thành công nhưng rõ ràng, cô đánh mất nhiều nguồn lực điện ảnh và lượng người hâm mộ đông đảo từ đất nước tỉ dân.

Màn "ngã ngựa" của Jang Nara và việc chính phủ Trung Quốc ban hành lệnh "hạn Hàn" (hạn chế văn hóa Hàn Quốc) đã khiến nhiều mỹ nhân Cbiz có cơ hội bật lên.

Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý vì có nhiều điểm chung với "ma cà rồng" Kbiz như vóc dáng nhỏ nhắn, dễ thương và đặc biệt, gương mặt của nàng tiểu hoa đán họ Triệu còn khá giống với Jang Nara.

Giờ đây, sau nhiều nỗ lực và cả thêm chút may mắn, Triệu Lệ Dĩnh đã lên ngôi Thị hậu và trở thành một trong những "đỉnh lưu" hàng đầu Cbiz, không cần lo bị coi là "cái bóng", bản sao của bất cứ ai.

Còn về Jang Nara, ở tuổi 44, nữ diễn viên vẫn trẻ đẹp khó tin như bị thời gian bỏ quên. Nữ diễn viên vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Tháng 5 vừa qua, Jang Nara còn được đề danh cho ngôi Thị hậu tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang lần thứ 61 (Baeksang Arts Awards 2025). Dù trắng tay tại sự kiện này nhưng nữ diễn viên đã giành được chiếc cúp trong lòng người hâm mộ.

Ngoài ra, Jang Nara cũng đã tìm được bờ vai để dựa vào, đó là nhà quay phim kém cô 6 tuổi Jung Ha Cheol. Sau hai năm tìm hiểu, cặp đôi chính thức về chung nhà vào tháng 6/2022. Hiện tại, Jang Nara đang có cuộc sống khiến bao người ngưỡng mộ, sự nghiệp đời tư đều viên mãn.

Jang Nara vẫn trẻ đẹp đến khó tin sau nhiều năm hoạt động showbiz.

Cô cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình, lên xe hoa trong sự chúc phúc của đông đảo khán giả.

