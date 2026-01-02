Nếu không đủ tiền mua Porsche 911 Dakar, đây là chiếc xe dành cho bạn

Một hãng độ tại Nhật Bản vừa trình làng phiên bản off-road dựa trên Toyota GR86 nhưng lần này được thiết kế để đi xa hơn khuôn khổ đường nhựa thông thường. Phiên bản này do Kuhl Racing phát triển và dự kiến xuất hiện chính thức tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026 trước khi lên kệ dành cho khách hàng tại Nhật Bản trong năm tới.

Bản độ mang tên GR86 Outroad giữ lại nền tảng coupe truyền động cầu sau của Toyota, nhưng thay đổi rõ nét ở hệ thống treo và ngoại hình để phù hợp hơn với các địa hình đa dạng. Cụ thể, Kuhl Racing lắp đặt bộ suspension tùy chỉnh nâng chiều cao xe khoảng 3 inch so với nguyên bản, đồng thời có tùy chọn hệ thống nâng thủy lực cho phép nâng xe thêm khoảng 1,6 inch khi cần, rồi hạ xuống cho di chuyển trên đường bình thường. Điều này không chỉ cải thiện khả năng đi qua các bề mặt gồ ghề, mà còn mở rộng tầm sử dụng của mẫu xe thể thao này.

Về ngoại thất, GR86 Outroad thể hiện phong cách “rally-inspired” rõ rệt với fender flare lớn hơn, cản trước/sau thiết kế lại nhằm tối ưu góc tiếp cận và thoát, cùng với bệ ốp bảo vệ gầm, đèn bổ sung và thanh giá nóc tạo hình dáng năng động, sẵn sàng cho những chuyến đi đa địa hình. Những chi tiết này không chỉ tăng tính thực dụng mà còn nhấn mạnh vẻ cơ bắp khác biệt so với GR86 tiêu chuẩn.

Kuhl Racing vẫn giữ lại khối động cơ 2.4 lít boxer bốn xi-lanh nguyên bản của GR86, nhưng cung cấp tùy chọn gói turbo tăng thêm khoảng 50 mã lực thông qua việc lắp bộ tăng áp cùng nâng cấp hệ thống làm mát và hiệu chỉnh ECU. Với gói này, tổng công suất có thể lên mức trên 280 mã lực, tăng đáng kể so với công suất tiêu chuẩn. Khách hàng có thể chọn giữa hộp số sàn hoặc tự động tuỳ theo nhu cầu sử dụng.

Một điểm đáng chú ý là GR86 Outroad không chỉ là một bản xe trưng bày, mà Kuhl Racing lên kế hoạch cung cấp như gói độ hoàn chỉnh cho các chủ xe GR86 hiện tại. Tức là ngoài việc mua nguyên bộ nâng cấp, khách hàng còn có thể lựa chọn từng món phụ kiện riêng như hệ treo, body kit, bánh và phanh nâng cấp hay gói hiệu suất bổ sung tuỳ theo nhu cầu cá nhân.

Giá trọn gói Outroad được công bố khoảng 4,15 triệy yên (695 triệu đồng), không bao gồm tiền mua xe GR86 cơ bản. Các thành phần riêng lẻ như bộ body kit, bánh xe hay gói turbo cũng được bán tách, cho phép người dùng tuỳ chỉnh mức độ biến đổi từ nhẹ nhàng đến rộng rãi theo dự định của từng người.

Với GR86 Outroad, Kuhl Racing thổi một luồng gió mới vào thị trường coupe thể thao khi kết hợp yếu tố ngoại địa hình và phong cách rally vào một mẫu xe vốn sinh ra để chạy đường nhựa. Đây là hướng tiếp cận “giải trí + sử dụng thực tế” đang thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm từ cộng đồng chơi xe, đặc biệt là những người yêu thích cảm giác lái đa dạng hơn ngoài đường phố và đường đua.