Nếu đang khó tìm xe sang phù hợp cho gia đình thì bạn có thể tham khảo danh sách đề cử tại BCA 2024 này

Xe sang tiêu biểu cho gia đình là một trong 8 hạng mục giải thưởng của Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards (BCA) 2024.

Xe sang tiêu biểu cho gia đình là hạng mục giải thưởng dành cho các mẫu xe hạng sang có thiết kế và tính năng phù hợp với nhu cầu của các gia đình. Những mẫu xe này kết hợp giữa sự sang trọng, đẳng cấp với không gian rộng rãi, tiện nghi và an toàn tối ưu, mang lại trải nghiệm lái xe thoải mái và tiện ích cho cả gia đình.

Volvo XC90

Mẫu xe đã thống trị hạng mục xe sang tiêu biểu cho gia đình tại 2 kỳ CCA gần nhất là Volvo XC90 tiếp tục là ứng viên hứa hẹn dẫn đầu hạng mục này trong năm 2024. Nhắc tới Volvo XC90 là nhắc tới một mẫu SUV cỡ lớn sang trọng mà vẫn trang nhã đậm chất Scandinavia, hiện đại và rộng rãi.

Tuy nhiên, yếu tố "đáng tiền" nhất của Volvo XC90 với các gia đình là độ an toàn. Dòng SUV Thụy Điển được mệnh danh là mẫu SUV an toàn nhất thế giới với khả năng mang lại độ an tâm tuyệt đối cho người dùng. Các tổ chức an toàn như IIHS của Bắc Mỹ hay Euro NCAP của châu Âu đều chấm điểm tuyệt đối cho XC90 trong các bài thử va chạm của mình.

BMW X7

Trong nhóm các dòng SUV sang cỡ lớn trên thị trường, BMW X7 là cái tên lý tưởng cho những người dùng muốn cân bằng giữa độ thực tiễn, sang trọng và khả năng vận hành mạnh mẽ. Động cơ 3.0L I-6 của xe ngoài thông số mạnh mẽ còn tiêu thụ nhiên liệu khá thấp trong khi mang lại trải nghiệm lái thể thao của thương hiệu xứ Bavaria.

Điểm nhấn công nghệ hiện đại với dàn màn hình cỡ lớn đan xen với chất thể thao trong thiết kế và không gian cabin sang trọng tạo thành từ các chất liệu cao cấp đem đến cái tôi riêng của BMW X7.

Lexus RX

Chủ lực doanh số của Lexus không phải là mẫu SUV lớn nhất của Lexus trên thị trường nhưng vẫn là một dòng xe đặc biệt phù hợp với các gia đình. Nội thất xe đặt con người làm trọng tâm luôn chăm chút từng yếu tố là nhỏ nhặt nhất với người dùng. Dù chỉ là xe 5 chỗ, ghế ngồi trên xe đều rộng rãi và tiện nghi, đồng thời khoang hành lý phía sau cũng rộng rãi.

Hệ truyền động tiết kiếm nhờ công nghệ hybrid của Lexus RX là một điểm mạnh khác được các gia đình cân nhắc. Xe chỉ tiêu thụ 6,3 lít mỗi 100 km vận hành. Ngay cả phiên bản thường cũng chỉ tiêu thụ 7,1 tới 7,3 lít nhiên liệu mỗi 100 km.

Mercedes-Benz GLC

Dòng xe bán chạy nhất toàn cầu của Mercedes-Benz GLC đã chinh phục được không ít khách hàng trên thế giới nhờ những giá trị mình mang lại. Dù không lớn như các đàn anh GLE hay GLS, Mercedes-Benz GLC vẫn sở hữu 2 hàng ghế rộng rãi, tiên tiến và quan trọng hơn cả là sự tiện nghi không hề thua kém.

Ngoài không gian rộng rãi, Mercedes-Benz GLC còn sở hữu các tính năng và trang bị hiện đại hàng đầu phục vụ mọi nhu cầu người dùng. Thêm vào đó, dù nằm ở nửa dưới đội hình Mercedes-Benz, GLC vẫn được chăm chút rất kỹ mảng an toàn.

Volvo XC60

Trong phân khúc SUV sang cỡ trung, dù chưa bao giờ là cái tên dẫn đầu về doanh số nhưng Volvo XC60 luôn là một mẫu xe đáng gờm với bất cứ đối thủ nào trên thị trường. Sự an toàn, sang trọng, trang nhã, hiện đại và cũng vô cùng thực tiễn của dòng xe Bắc Âu giúp xe dễ dàng chinh phục và giữ chân người dùng,

Nội thất Volvo XC60 sang trọng nhưng không xa xỉ mà ấm cúng, trang nhã đậm chất Đông Âu. Hệ truyền động xe sử dụng là loại hybrid có khả năng chạy 80 km chỉ cần điện. Mức độ an toàn không cần phải bàn cãi khi từng là "xe an toàn nhất thế giới" vào 2017. 3 yếu tố này đều đặc biệt phù hợp với tập khách hàng có gia đình.

BMW X5

Nhờ bản cập nhật cuối 2023, BMW X5 hứa hẹn là một đối thủ đáng gờm tại CCA 2024. Bản nâng cấp mới mang lại nội thất hiện đại hơn đáng kể với cả phần cứng và phần mềm được nâng tầm. Thêm vào đó, xe có phiên bản 7 chỗ - tùy chọn không nhiều mẫu SUV hạng sang cỡ trung tại Việt Nam sở hữu và do đó mang lại tính linh hoạt cho người dùng là gia đình.

Ngoài ra, hệ truyền động của BMW X5 cân bằng giữa 2 yếu tố thể thao và tiện nghi với khả năng tùy biến qua lại giữa nhiều chế độ. Công nghệ hybrid góp mặt giúp xe chỉ tiêu thụ 8,2 lít nhiên liệu mỗi 100 km dù sử dụng động cơ 3.0L.

Lexus LM

Dòng MPV hạng sang Lexus LM hiện "không có đối thủ" tại Việt Nam dù là về tầm giá hay trang bị. Xe có 2 phiên bản 4 chỗ siêu sang phục vụ ông chủ hay 6 chỗ tiện lợi phục vụ gia đình. Không gian đặc biệt rộng rãi là điểm mạnh nhất của MPV nói chung và Lexus LM nói riêng. Ghế ngồi tiện nghi, trang bị giải trí cao cấp, công nghệ phục vụ người dùng hiện đại là những điểm mạnh nhất trong cabin xe.

Ngoài ra, Lexus LM còn có chi phí vận hành thấp. Dù sở hữu kích thước và trọng lượng lớn, Lexus LM chỉ tiêu thụ 5,87 lít km mỗi 100 km.

Mercedes-Benz GLS

Nếu không tính thương hiệu con siêu sang của Mercedes-Benz là Maybach, Mercedes-Benz GLS là nơi mọi tinh hoa của thương hiệu Đức hội tụ dù là về không gian, công nghệ, trang bị hay khả năng vận hành. Không gian cabin xe cân bằng cả 3 yếu tố rộng rãi, sang trọng và hiện đại với chất liệu chế tạo, số lượng lẫn chất lượng trang bị hàng đầu.



Ngoài ra, hệ thống truyền động xoay quanh công nghệ hybrid tiết kiệm và mảng an toàn tích hợp mọi công nghệ của Mercedes-Benz cũng giúp GLS mang tới sự an tâm tối đa cho người dùng.

Audi Q7

Trong đội hình Audi nói chung và SUV Audi nói riêng, Q7 là dòng tên lớn nhất và cũng rộng rãi nhất, qua đó biến đây thành cái tên đặc biệt phù hợp cho người dùng là gia đình. Thế hệ mới nhất xe được kéo dài qua đó mang lại không gian tốt nhất có thể cho hành khách trong đội hình Audi, cùng với đó là khoang hành lý rộng rãi.

Dù đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ, Audi Q7 vẫn bám đuổi rất tốt các đối thủ mới hơn nhờ 2 lần facelift nâng cấp đáng kể công nghệ tiện nghi lẫn an toàn.

