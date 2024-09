Loạt hãng xe mới đổ bộ Việt Nam lọt đề cử BCA 2024: Hầu hết đến từ Trung Quốc, nhiều hãng tính xây nhà máy lắp ráp xe

Thương hiệu xe mới tiêu biểu là một trong 8 hạng mục giải thưởng của Car Choice Awards (CCA) thuộc Better Choice Awards (BCA) 2024.

Thương hiệu xe mới tiêu biểu là giải thưởng do người tiêu dùng bình chọn, tôn vinh những thương hiệu xe mới gia nhập thị trường Việt Nam trong 2 năm trở lại đây có đóng góp mạnh mẽ cho người tiêu dùng Việt.

Dưới đây là danh sách những thương hiệu xe mới tiêu biểu lọt vào vòng đề cử của BCA năm nay.

Skoda

Skoda mới chính thức ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 9/2023 nhưng đã có tuổi đời lên tới 128 năm. Đây là thương hiệu ô tô lớn nhất của Cộng hòa Séc và lâu đời thứ 5 trên thế giới. Sự uy tín của Skoda đã được chứng minh qua thời gian.

Hơn nữa, Skoda Auto thuộc tập đoàn mẹ Volkswagen (VW). VW lại là tập đoàn về xe lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Toyota. Những chiếc xe Skoda được thừa hưởng nền tảng công nghệ tiên tiến từ VW, ví dụ như động cơ, hộp số hay khung gầm.

Tại Việt Nam, Skoda đang tiếp cận theo hướng “chậm mà chắc” với 2 dòng sản phẩm thuộc các phân khúc nhận được nhiều sự quan tâm là SUV/crossover hạng C và D. Không chỉ nhập khẩu xe, Skoda còn có kế hoạch lắp ráp xe tại Việt Nam. Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng là nơi sẽ sản xuất, lắp ráp xe du lịch Skoda.

BYD

BYD được thành lập từ năm 2003 tại Trung Quốc. Tuy không phải hãng xe có tuổi đời quá lâu trên thị trường nhưng BYD lại gây tiếng vang lớn khi từng vượt Tesla trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thế giới vào cuối năm 2023.

Tháng 7/2024, BYD chính thức bán xe điện tại Việt Nam. Hãng này đang cố gắng mở rộng hệ thống showroom trên toàn quốc, trước mắt là ở các tỉnh thành phía Bắc.

BYD cho thấy mục đích của hãng khi đặt chân đến Việt Nam chính là hướng đến việc giúp khách hàng trong nước hiểu rõ hơn về tương lai của dịch chuyển xanh nói chung và ngành xe ô tô điện nói riêng.

Lynk & Co

Lynk & Co không chỉ là hãng xe mới tại Việt Nam mà trên thế giới, thương hiệu này cũng còn non trẻ với 8 năm tuổi đời. Tuy nhiên, hãng mẹ của Lynk & Co lại là Geely - một tập đoàn xe lớn tại Trung Quốc. Trụ sở của Lynk & Co không đặt tại quê nhà Trung Quốc mà tại Thụy Điển.

Đơn vị phân phối Lynk & Co tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Tasco, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ô tô, hạ tầng giao thông, bất động sản, nghỉ dưỡng, tài chính và bảo hiểm.

Có thông tin cho rằng Lynk & Co đang nghiên cứu tính khả thi để triển khai một nhà máy lắp ráp xe tại Việt Nam dưới dạng CKD.

GAC

GAC là hãng xe Trung Quốc mới nhất công bố vào Việt Nam từ hồi tháng 5/2024. Đến tháng 8/2024, những mẫu xe đầu tiên của hãng mới chính thức được giới thiệu.

GAC Motor thuộc GAC Group, là tập đoàn lớn có các thương hiệu con như Trumpchi, Aion hay Hycan. Đây là một tập đoàn lâu đời, được thành lập từ năm 1954. Tại Trung Quốc, GAC còn bắt tay với các “ông lớn” như Toyota và Honda để làm liên doanh.

Đối tác phân phối của GAC tại Việt Nam và cả Malaysia là Tan Chong. Đây là tập đoàn lớn có trụ sở tại Malaysia, từng phân phối xe thuộc thương hiệu Nissan và MG tại Việt Nam nên rất hiểu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.

Omoda

Omoda là một thương hiệu ô tô còn non trẻ, mới ra đời từ năm 2022. Tuy nhiên, đứng đằng sau hãng xe này là tập đoàn Chery - một trong những “ông lớn” ngành xe tại Trung Quốc. Omoda lần đầu được giới thiệu tại Nga và Kazakhstan chứ không phải Trung Quốc. Hiện tại, hãng xe này đã có mặt tại Việt Nam.

Đối tác của Chery tại Việt Nam là Geleximco. Theo thỏa thuận giữa hai bên, sẽ có một nhà máy lắp ráp xe được xây dựng ở Thái Bình với công suất dự kiến 200.000 xe/năm. Nhà máy này sẽ lắp xe Omoda và Jaecoo.

Jaecoo

Jaecoo là một trong những thương hiệu thuộc tập đoàn Chery - một trong những tập đoàn ô tô hàng đầu Trung Quốc. Ngoài các thương hiệu riêng, Chery còn điều hành một liên doanh với JLR từ năm 2012 có tên là Chery Jaguar Land Rover để sản xuất xe Jaguar và Land Rover tại Trung Quốc.

Cùng với Omoda, Jaecoo được định hướng là thương hiệu xuất khẩu của Chery, với mục tiêu bán được 1,4 triệu xe ngoài Trung Quốc (cả 2 thương hiệu) vào năm 2030.

Với mục tiêu lớn như vậy, không khó hiểu khi Jaecoo, cùng với Omoda, quyết đầu tư lớn vào các thị trường trọng điểm. Việt Nam cũng là một trong những thị trường được thương hiệu này hết sức quan tâm và bày tỏ tham vọng khá lớn.

Wuling

Wuling EV Việt Nam thuộc liên doanh SGMW (SAIC - GM - Wuling Automobile). Liên doanh này nổi tiếng với sự góp mặt của thương hiệu GM từ Mỹ với 44% cổ phần. SAIC là một tập đoàn ô tô nổi tiếng tại Trung Quốc, thuộc top 10 hãng có lượng xe bán nhiều nhất toàn cầu.

Tại Việt Nam, xe Wuling được TMT Motors phân phối từ năm 2023. TMT Motors là doanh nghiệp có gần 50 năm kinh nghiệm trên thị trường, trước đây được nhớ tới với các dòng xe tải. Đến nay, cái tên TMT Motors lại nổi bật hơn khi là khai mở phân khúc xe điện mini tại Việt Nam.

Ngay từ thời điểm đầu tiếp cận thị trường, Wuling đã chọn cách lắp ráp. Nhà máy ô tô của TMT Motors tại Hưng Yên có công suất 30.000 xe/năm chịu trách nhiệm lắp ráp những chiếc Wuling HongGuang Mini EV. SGWM cung cấp linh kiện, ủy quyền cho TMT Motors độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng ô tô điện thương hiệu Wuling tại Việt Nam.

