Hãng xe vừa vào VN ra mắt mẫu SUV mới: Bán 3000 chiếc/ngày, lớn hơn Santa Fe, giá quy đổi 800 triệu đồng

Zeekr là một hãng xe điện con thuộc tập đoàn Geely (Trung Quốc). Hãng vừa công bố mẫu SUV điện Zeekr 7X đã nhận được hơn 20.000 đơn đặt trước chỉ sau một tuần mở bán (tương ứng với trung bình mỗi ngày 3.000 xe). Kết quả này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Zeekr 7X đối với người tiêu dùng.

Zeekr 7X ra mắt công chúng lần đầu tiên vào ngày 30/8, ngày khai mạc triển lãm ô tô Chengdu 2024. Khách hàng có thể đặt trước Zeekr 7X từ ngày này. Sự kiện ra mắt chính thức của mẫu xe này sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới đây. Zeekr cho biết hãng sẽ bắt đầu giao xe tại thị trường Trung Quốc vào cuối tháng 9 và sau đó là các thị trường toàn cầu trong vòng một năm.

Với mức giá khởi điểm từ 239.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 800 triệu đồng), Zeekr 7X được định vị cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model Y. Tại thị trường Trung Quốc, Tesla Model Y hiện có giá bán khởi điểm là 249.900 Nhân dân tệ.

Zeekr 7X, có tên mã nội bộ là CX1e, được phát triển dựa trên nền tảng SEA (Sustainable Experience Architecture) của Geely. Xe có chiều dài 4.825 mm, chiều rộng 1.930 mm, chiều cao 1.656 mm và chiều dài cơ sở 2.925 mm. Kích thước này thậm chí lớn hơn mẫu SUV nhà Hyundai là Santa Fe với chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở của xe được giữ ở mức 2.765mm.

Mẫu xe này được trang bị nền tảng điện áp cao 800V, giúp tăng hiệu quả sử dụng năng lượng so với các mẫu xe sử dụng nền tảng 400V thông thường. Zeekr 7X có hai tùy chọn pin. Phiên bản sử dụng pin lithium iron phosphate (LFP) 75 kWh có phạm vi hoạt động 605 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, phiên bản sử dụng pin nickel manganese cobalt (NMC) 100 kWh có phạm vi hoạt động lên tới 780 km.

Zeekr cho biết các kỹ sư của hãng đã phát triển loại pin LFP có khả năng sạc nhanh nhất thế giới. Theo đó, pin có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 10,5 phút.

Doanh số bán xe của Zeekr trong tháng 8 vừa qua đạt 18.015 xe, tăng 46,43% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15,08% so với tháng 7. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 8, Zeekr đã bán ra tổng cộng 121.540 xe, tăng 81,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

Zeekr 7X là mẫu xe thứ hai của Zeekr nhắm đến phân khúc xe điện phổ thông, sau mẫu sedan Zeekr 007 ra mắt vào ngày 27/12/2023. SUV thường được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng hơn nhờ không gian nội thất rộng rãi. Các mẫu xe khác của Zeekr hiện đang được bán bao gồm Zeekr 001, Zeekr 009 và Zeekr X. Tất cả đều nhắm đến các thị trường ngách.

Được biết, Zeekr đã chính thức được Tasco phân phối tại Việt Nam từ 9/9. Tuy nhiên, Tasco chưa nói rõ khi vào bán xe ra thị trường, gồm những sản phẩm nào, hệ thống trạm sạc ra sao.

Zeekr được Geely định vị là hãng xe thuần điện cao cấp với thế mạnh tập trung vào công nghệ hỗ trợ lái và an toàn. Zeekr hiện chỉ có nhà máy duy nhất tại Trung Quốc. Vì thế, xe bán ở Việt Nam sắp tới cũng sẽ nhập từ quốc gia này.