Tiêu điểm
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (3/9) đưa ra lời cảnh báo tinh tế khi được hỏi về thông điệp dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Ông khẳng định ông Putin "đã biết rõ lập trường của Nhà Trắng" và để ngỏ khả năng áp dụng thêm biện pháp trừng phạt.
Bối cảnh
Phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu Dục sau cuộc họp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.
Đặc biệt, đã hơn hai tuần kể từ khi Tổng thống Trump tiếp đón Tổng thống Putin ở Alaska, và sau đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu đến thăm Nhà Trắng, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán song phương Nga-Ukraine mà Washington thúc đẩy có tiến triển.
Họ nói gì - nghĩ gì?
"Tôi không có thông điệp gì gửi đến Tổng thống Putin. Ông ấy biết lập trường của tôi và ông ấy sẽ đưa ra quyết định theo cách này hay cách khác", ông Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục.
Tổng thống nói thêm rằng: "Dù quyết định của ông ấy là gì, chúng tôi sẽ hoặc là vui mừng hoặc là không vui, và nếu chúng tôi không vui, mọi chuyện sẽ xảy ra".
Trong khi đó, Tổng thống Putin hôm 3/9 nói với Ukraine rằng có cơ hội chấm dứt xung đột thông qua đàm phán nhưng Nga sẵn sàng chấm dứt bằng vũ lực nếu đó là cách duy nhất.
Ông Putin cũng cho biết sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine nếu ông Zelensky đến Moscow nhưng vẫn chưa rõ liệu một cuộc gặp như vậy có đáng hay không.
Đáng chú ý
Tổng thống Trump cho biết ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Zelensky khi các cuộc đàm phán với Nga về Ukraine bị đình trệ.
Ông nói: "Tôi sẽ sớm có cuộc trò chuyện với ông ấy và tôi sẽ biết khá rõ chúng tôi sẽ làm gì. … Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy trong vài ngày tới và chúng ta sẽ cùng chờ xem”.
(Theo CNN)