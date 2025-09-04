Tiêu điểm

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (3/9) đưa ra lời cảnh báo tinh tế khi được hỏi về thông điệp dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến chiến sự ở Ukraine. Ông khẳng định ông Putin "đã biết rõ lập trường của Nhà Trắng" và để ngỏ khả năng áp dụng thêm biện pháp trừng phạt.

Bối cảnh

Phát biểu của Tổng thống Trump đưa ra trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu Dục sau cuộc họp với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.

Đặc biệt, đã hơn hai tuần kể từ khi Tổng thống Trump tiếp đón Tổng thống Putin ở Alaska, và sau đó Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng nhiều lãnh đạo châu Âu đến thăm Nhà Trắng, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các cuộc đàm phán song phương Nga-Ukraine mà Washington thúc đẩy có tiến triển.

Họ nói gì - nghĩ gì?