Nếu bố mẹ có một cậu con trai, xin đừng làm những điều này

“Trong tất cả các loài, con trai là khó kiểm soát nhất.” – triết gia Plato từng nói như vậy.

Nghe có quen không? Nhiều cha mẹ đều có chung cảm nhận:

Con trai lúc nào cũng tràn đầy năng lượng

Không chịu ngồi yên, thích chạy nhảy liên tục

Thích cạnh tranh, luôn muốn làm “người dẫn đầu”

Ở nhiều gia đình, những điều này gần như “đúng hết”.

Một cậu bé sau khi đi học về có thể khiến cả ngôi nhà náo nhiệt: lúc thì nhảy lên ghế sofa, lúc lại chạy đến trêu chọc người lớn. Có khi chỉ để thu hút sự chú ý, muốn bố mẹ chơi cùng.

Nhiều lúc người lớn rất dễ nổi nóng. Nhưng nếu nhìn lại, đó chỉ là cách trẻ thể hiện nhu cầu được quan tâm.

Trong quá trình nuôi dạy con trai, có những điều cha mẹ nên tránh nếu không muốn vô tình làm tổn thương con.

1. Đừng thường xuyên trút giận lên con

Không ít cha mẹ từng hối hận vì những lần mất kiểm soát cảm xúc.

Khi người lớn tức giận, lời nói và hành vi dễ trở nên nặng nề, thậm chí gây tổn thương tâm lý cho trẻ. Nếu tình trạng này kéo dài, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển tinh thần của con.

Có những trường hợp, chỉ vì áp lực công việc, cha mẹ về nhà thấy con chưa làm bài, liền quát mắng, đập đồ. Đứa trẻ khi đó có thể sợ hãi, im lặng, thậm chí “đơ người” vì căng thẳng.

Các chuyên gia cho rằng, khi trẻ bị hoảng sợ kéo dài, não bộ có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Vì vậy, nếu tâm trạng không tốt, cha mẹ nên tìm cách kiểm soát cảm xúc, tránh trút giận lên con.

2. Đừng phủ nhận con, hãy tôn trọng và công nhận

Con trai rất cần sự công nhận từ cha mẹ.

Nhiều khi, những lời nhắc nhở mang tính áp đặt lại khiến trẻ cảm thấy bị nghi ngờ hoặc kiểm soát quá mức.

Thay vì dùng mệnh lệnh, cha mẹ có thể lựa chọn cách giao tiếp mềm mỏng hơn:

“Con nghĩ làm vậy có ổn không?” “Mình thử nghĩ thêm cách khác nhé?”

Cách nói này giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng, từ đó hợp tác tốt hơn.

Ngay cả khi còn nhỏ, trẻ cũng có suy nghĩ riêng. Việc lắng nghe và cho con cơ hội tự quyết trong những việc phù hợp sẽ giúp trẻ phát triển sự tự tin và khả năng lập luận.

3. Đừng xem nhẹ cảm xúc của con

Nhiều người cho rằng con trai “mạnh mẽ”, “ít nhạy cảm”. Thực tế, các bé cũng rất cần sự quan tâm, yêu thương và kết nối cảm xúc.

Có những đứa trẻ mỗi tối đều muốn nói “chúc ngủ ngon” với mẹ, hoặc cần một cái ôm trước khi đi ngủ. Đó là nhu cầu tình cảm rất tự nhiên.

Khi trẻ buồn, thua cuộc hay thất vọng, điều chúng cần trước tiên không phải là lời dạy dỗ, mà là sự an ủi.

Một cái ôm, một câu nói nhẹ nhàng có thể giúp trẻ ổn định cảm xúc nhanh hơn bất kỳ bài giảng nào.

Đặc biệt với những bé ít nói, cha mẹ càng cần tinh tế quan sát để hiểu con.

4. Nuôi dạy con trai cần nhiều kiên nhẫn

Sự hiếu động, bốc đồng hay nghịch ngợm không phải là “hư”, mà là một phần của quá trình trưởng thành.

Điều quan trọng là cha mẹ đủ kiên nhẫn để:

Bao dung những hành vi chưa hoàn thiện, hướng dẫn thay vì áp đặt, đồng hành thay vì kiểm soát

Khi được nuôi dưỡng trong môi trường có sự tôn trọng và yêu thương, những cậu bé sẽ dần trưởng thành, mạnh mẽ và biết quan tâm đến người khác.

Lời kết

Mỗi cậu bé đều có những cảm xúc như buồn, vui, thất vọng hay tổn thương. Điều các em cần không phải là sự quát mắng, mà là sự thấu hiểu và đồng hành từ cha mẹ.

Với sự kiên nhẫn và cách dạy phù hợp, những cậu bé hôm nay sẽ lớn lên vững vàng như một “cây lớn” trong tương lai.