EQ (trí tuệ cảm xúc) không chỉ thể hiện qua lời nói hay cách ứng xử mà còn bộc lộ qua những lựa chọn chi tiêu hằng ngày. Một số thói quen chi tiêu có thể phần nào phản ánh mức độ tự nhận thức, khả năng kiểm soát cảm xúc và cách mỗi người xây dựng mối quan hệ.

Dưới đây là 3 điều người EQ cao thường ưu tiên chi tiền:

1. Người EQ cao thường ưu tiên chi tiền cho chăm sóc sức khỏe

Sức khỏe là “vốn liếng” quan trọng nhất, quý giá nhất. Những người có EQ cao thường hiểu rõ điều đó và sẵn sàng đầu tư cho khám định kỳ, tập luyện, dinh dưỡng, giấc ngủ, sức khỏe tinh thần,...

Việc ưu tiên sức khỏe phản ánh khả năng tự nhận thức, hiểu mình đang cần gì, giới hạn ở đâu và điều gì quan trọng cho cuộc sống bền vững. Người EQ cao biết rằng khi cơ thể, tâm trí ổn định, họ xử lý công việc và các mối quan hệ hiệu quả hơn.

