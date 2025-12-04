Nếu bạn nghĩ thi học kỳ đã khó, hãy thử kỳ thi này: Đến tỷ phú học xong cũng stress, chồng cựu Công chúa Nhật Bản thi lại 2 lần

Ở Mỹ, tốt nghiệp trường luật thôi là chưa đủ để trở thành luật sư. Muốn cầm tấm bằng hành nghề luật, bạn phải vượt qua một kỳ thi nổi tiếng khắc nghiệt mang tên Bar Exam. Đây được xem là một trong những kỳ thi khó nhất nước Mỹ, khiến ngay cả sinh viên xuất sắc từ các trường hàng đầu như Harvard hay Yale cũng phải “toát mồ hôi hột”. Tỷ lệ trượt lần đầu dao động từ 30-50%, và không ít người phải thi lại nhiều lần mới đạt yêu cầu.

Bạn có biết, ngay cả những người nổi tiếng hay xuất thân từ gia đình hoàng tộc cũng không “dễ ăn” với kỳ thi luật sư Mỹ? Chẳng hạn, anh Kei Komuro, chồng cựu Công chúa Mako của Nhật Bản từng phải thi Bar Exam đến hai lần mới đậu. Mới đây, nữ tỷ phú Kim Kardashian cũng công khai việc thi trượt, khiến cô rơi nước mắt vì áp lực khủng khiếp, căng thẳng đến mức nhiều người chỉ nghe thôi cũng thấy “hoa mắt chóng mặt”.

Từ chồng cựu Công chúa Nhật Bản...

...đến nữ tỷ phú Kim Kardashian cũng "vật lộn" với kỳ thi này.

Khó về kiến thức và kỹ năng

Bar Exam không phải kiểu học rồi đi thi bình thường đâu. Thí sinh phải ngồi liên tục từ 2 đến 3 ngày, làm nhiều dạng bài khác nhau, bao gồm essay (bài luận), MBE (trắc nghiệm nhiều lựa chọn), và đôi khi là performance test (bài kiểm tra thực hành). Phạm vi kiến thức cực rộng từ hợp đồng, trách nhiệm dân sự, hình sự, luật bất động sản, luật doanh nghiệp, đến luật liên bang và luật tiểu bang.

Điều khó khăn là không chỉ học thuộc luật, bạn còn phải vận dụng ngay vào các tình huống giả định, phân tích và lập luận đúng trong từng ngữ cảnh cụ thể. Nhiều người phải ôn luyện hàng tháng trời, thậm chí hơn một năm, mới cảm thấy sẵn sàng bước vào phòng thi. Vì thế, tỷ lệ trượt cao là điều dễ hiểu. Thậm chí, có những thí sinh đã tốt nghiệp trường luật top đầu, kiến thức xuất sắc, nhưng vẫn phải “vật vã” thi lại 2 - 3 lần.

Áp lực tinh thần, thời gian và chi phí

Chưa hết, Bar Exam còn là cuộc chiến về sức bền và thần kinh. Thí sinh phải ngồi hàng giờ liền để viết bài luận và làm trắc nghiệm, nhớ hàng trăm quy định pháp luật và áp dụng chúng chính xác. Trước khi thi, nhiều người tham gia các khóa Bar Review, kéo dài từ 8 - 12 tuần, để luyện tổng hợp kiến thức, essay, và hàng trăm câu hỏi trắc nghiệm mỗi ngày. Thậm chí, nhiều người phải tạm nghỉ việc hoặc sắp xếp lại cuộc sống chỉ để tập trung ôn luyện.

Chi phí cho một lần thi Bar cũng không hề nhỏ vài nghìn USD cho phí thi, tài liệu, khóa học luyện thi, cộng thêm chi phí sinh hoạt trong suốt thời gian chuẩn bị. Đây quả thực là một “cú hít” lớn về cả tài chính lẫn thời gian. Áp lực căng thẳng kéo dài, cộng với cường độ học tập khủng khiếp, khiến Bar Exam trở thành thử thách toàn diện với thí sinh: trí tuệ, sức bền tinh thần và cả chiến lược học tập.

Kỳ thi bar exam cực kỳ hóc búa!

Vượt qua Bar Exam đồng nghĩa với việc bạn đã trải qua một “marathon tri thức” kinh khủng. Tấm bằng hành nghề luật Mỹ không chỉ là minh chứng cho năng lực chuyên môn mà còn mở ra cơ hội nghề nghiệp rộng lớn. Những ai đậu Bar Exam thực sự xứng đáng với nỗ lực khủng khiếp mà họ bỏ ra.

Nhìn chung, Bar Exam là một trong những kỳ thi thử thách nhất hành tinh. Nếu bạn từng thắc mắc vì sao luật sư Mỹ được đánh giá cao trên thế giới, Bar Exam chính là câu trả lời đằng sau mỗi tấm bằng là hàng năm trời ôn luyện cật lực, áp lực khủng khiếp và quyết tâm tuyệt đối. Và nếu ai đó nói rằng vượt Bar Exam là chuyện “dễ như ăn kẹo”, bạn chắc chắn sẽ mỉm cười, vì chỉ những ai từng trải qua mới hiểu mức độ khủng khiếp thật sự của kỳ thi này.