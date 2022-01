Nếu bạn có thái độ đúng, tâm thái đúng, kiếm tiền dễ như trở bàn tay

Gần đây tôi có đọc được một câu nói như này: "Nếu không kiếm được tiền, hãy đổi tâm thái khác và thử lại."

Mỗi ngày chúng ta đi sớm về khuya, bận bận rộn rộn, nhưng vẫn thấy không đủ sống.

Thực ra, điều thực sự quyết định số tiền chúng ta kiếm được là "tâm thái" – thứ mà chúng ta có xu hướng bỏ qua.

Một tâm thái tốt có thể làm nên những điều tuyệt vời, nhưng một thái độ không tốt có thể dẫn đến những điều tồi tệ.

Khi tâm thái đúng đắn, kiếm tiền sẽ không còn là chuyện khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi nữa.

01

Tâm thái đúng, công việc ổn định phát triển

Kể từ khi đại dịch xảy ra, một số lượng lớn nhân viên thuộc nhiều ngành khác nhau bị mất việc làm.

Giờ đây, việc đổi công ty hay chuyển ngành đã không còn là chuyện lạ, và mức lương ổn định đã trở thành thứ xa xỉ nhất.

T. tốt nghiệp từ một trong những trường đại học hàng đầu cả nước và có kinh nghiệm làm việc phong phú, nhưng làm ở đâu cũng không được lâu, lại hay phàn nàn về công ty cũ.

Công việc cũ phải tăng ca nhiều, cô ấy chê áp lực, bản thân cũng lười biếng, tính tình ngày càng nóng nảy.

Kết quả là chưa kịp đợi cô ấy xin nghỉ việc, sếp đã cho nghỉ trước.

Trong lúc tìm công việc mới, nào là chê lương thấp, nào là chê xa quá, kết quả là T. ở nhà hơn 1 năm liền không kiếm được đồng nào.

Trên thế giới này, không có công việc nào là dễ dàng, mỗi một công việc đều chứa một phần tủi thân trong đó.

Bạn càng vội vàng, bạn càng không nhận được gì.

Luôn do dự, chần chừ, thái độ không tốt, động một chút là nghỉ việc, những người như vậy còn ít sao?

Muốn kiếm tiền trước hết phải có tâm thái kiếm tiền, phải hạ thấp kỳ vọng, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Luo Zhenyu, CEO của ứng dụng igetget (Trung Quốc) từng kể về một thực tập sinh trong công ty của mình, đó là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường giỏi, công việc cần ngày nào cũng phải nghe điện thoại, không những phải làm công việc lặt vặt như vậy mà cậu ấy còn phải biết lấy lòng những khách hàng khó tính.

Tuy nhiên, khi kỳ thực tập kết thúc, cậu nhân viên đã chủ động làm một báo cáo, bao gồm những vấn đề về dịch vụ khách hàng mà cậu ấy gặp phải trong những ngày này, thậm chí còn tham khảo tình hình của các công ty khác, và viết trọn vẹn 30 trang.

Luo Zhenyu sau khi nhận được báo cáo đã tìm đủ mọi cách để giữ cậu nhân viên này lại, vì anh biết rằng cậu ấy là một tài năng thực sự.

Đứng núi này trông núi nọ, bạn không bao giờ có thể đi đến cùng, hãy tập trung vào những việc dù là nhỏ nhặt nhất ở hiện tại, ngược lại bạn có thể đứng rất vững.

Giống như có người từng nói: "Đối với những chuyện không thể tránh được, thích vẫn luôn tốt hơn không thích."

Dành cái thời gian bạn ngồi đó chán ghét, ngồi đó phàn nàn không thích vào cho nỗ lực; kéo thời gian bạn lười biếng trở lại thời điểm hiện tại.

Nếu bạn có thái độ đúng đắn, số tiền nên thuộc về bạn, không ai cướp được của bạn.

02

Tâm thái bình thản, vấn đề sẽ được giải quyết

Khi còn trẻ, chúng ta luôn cho rằng chỉ cần nỗ lực là sẽ có tiền.

Mãi sau này, tôi mới nhận ra rằng con đường kiếm tiền không phải là một con đường bằng phẳng, mà là một cây cầu hẹp tăm tối với hết rào cản này đến rào cản khác.

Có một câu chuyện nói về "Cô gái sinh năm 1995 làm tài xế để trả nợ".

T. bắt đầu kinh doanh sau khi tốt nghiệp đại học, cô mở một quầy bán đồ nướng và mở một quán cơm, trong chốc lát cô lỗ một khoản tiền rất lớn.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ban ngày đi làm tài xế, buổi tối rửa xe, tranh thủ kiếm để trả hết nợ.

Không tiến triển trong sự nghiệp, những tưởng ổn định, bỗng nhiên phải khởi động lại, lúc khó khăn nhất cũng chỉ có thể chịu đựng rồi một mình vượt qua.

Cuộc sống thiếu gì những cảnh ngộ như vậy.

Nhưng cuộc đời mà, khó khăn, vất vả chẳng qua cũng chỉ là một trải nghiệm không thể tránh khỏi.

Khi tâm trí bình tĩnh, vấn đề cũng sẽ được giải quyết.

H. trước đây từng là kiểm toán viên, cô phải đi công tác rất nhiều, xem dữ liệu và lập bảng mỗi ngày, cô có thể cảm thấy mình không phù hợp nhưng cũng lại không biết mình muốn gì.

Kết quả là càng làm càng cảm thấy bất an, mất đi hứng thú trong mọi việc.

Mãi cho tới khi cô ấy chậm lại, phân tích tính cách của bản thân, nhìn nhận một cách chính xác môi trường ngành nghề, rồi đi sâu hơn vào lĩnh vực vận hành sản phẩm.

Cô bắt đầu mua sách, nghe giảng online, không vội vã hay hoảng sợ, và mục tiêu của H. ngày càng rõ ràng hơn.

Từng chỉ có mức lương 9 triệu, hiện tại cô ấy đã chuyển chỗ làm và sở hữu mức lương hàng chục triệu mỗi tháng.

Ai cũng mong muốn và hy vọng rằng cuộc sống có thể suôn sẻ với mình, nhưng luôn có một vài giông bão mà chúng ta phải đối mặt, và chúng ta cần phải tự mình vượt qua những trở ngại mà chúng ta không thể tránh khỏi đó.

Khi bạn bình tĩnh là khi khó khăn trước mắt đã tìm được thuốc giải.

Từng bước từng bước, từ sa mạc bước ra thảo nguyên, từ sự cằn cỗi bước tới phồn hoa và thắng cảnh.

Khi bạn bình tĩnh, những khó khăn bạn gặp phải cũng không thể cản được con đường tiền bạc của bạn.

03

Tâm thái tích cực, tiền bạc tự nhiên tìm tới

Những năm gần đây, có một cách nói khá nổi tiếng đó là "Luật hấp dẫn".

Cuốn "The secret" giải thích rằng: "Khi tư duy tập trung ở một lĩnh vực nào đó, những người, sự vật, sự việc liên quan đến lĩnh vực này sẽ bị nó thu hút".

Hiểu đơn giản thì là, bạn nghĩ ra sao, bạn sẽ gặp được cái đó.

Người tích cực, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nhà văn Chua Lam (nhà báo, nhà phê bình ẩm thực người Singapore) có một lần gọi taxi về nhà, chiếc xe ông ngồi không những được trang trí khá hay mắt mà còn có cả hoa, người tài xế trong suốt quá trình cũng luôn rất niềm nở.

Thời buổi đó người gọi xe taxi khá ít, nhiều tài xế khác thường hay phàn nàn, kể lể với khách.

Nhưng vị tài xế này ngược lại lại nói, nỗ lực một chút, có ra sao cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Anh còn nói với nhà văn Chua Lam: "Đại khái là khi tôi nghĩ thông thì vận may nó dường như cũng đến, vừa kết thúc chuyến xe này là ngay lập tức có chuyến xe khác."

Quả đúng như vậy, nhà văn Chua Lam vừa xuống xe thì hàng xóm sống gần đó cũng vừa hay bắt chiếc xe này.

May mắn là thứ khó nắm bắt nhất, nhưng những người lạc quan, vận mệnh sẽ luôn tốt hơn một chút.

Bản thân nhà văn Chua Lam cũng vậy.

Người khác mỗi ngày đều lo lắng bất an, buồn bã, ông lại chú trọng chuyện ăn no ngủ kĩ, chăm sóc sức khỏe.

Từng vì hoàn cảnh mà phải quay một bộ phim thương mại, nó vốn không phù hợp với mong muốn của ông, nhưng khi nói về khoảng thời gian đó, ông chỉ đơn giản nói: "Không nghĩ nữa!"

Nhà văn Chua Lam khi đồng ý viết kịch bản cho người khác sẽ không bao giờ trì hoãn, thậm chí còn nghiên cứu các món ăn vô cùng chi tiết.

Sau khi đọc các món ăn nổi tiếng trong "Recipes from the Garden of Contentment", ông đã đặc biệt yêu cầu đầu bếp phục chế nó, cắt giăm bông thành 2/3, xiên 24 lỗ rồi cho đậu phụ vào, và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được hiệu quả tương tự.

Cứ như vậy, ông trở thành một nhà sản xuất phim nổi tiếng, thường xuyên xuất bản các tuyển tập và nghiên cứu ẩm thực ở một tầm cao mới.

Ngay cả bản thân ông cũng từng cảm thán rằng: "Càng già càng kiếm được nhiều tiền."

Thực ra đây không phải mệnh, cũng không phải vận, người tài xế nếu không lạc quan, không niềm nở, làm sao có nhiều người gọi xe của anh như vậy.

Nếu Chua Lam không đủ kiên định và đam mê, mỗi một việc ông ấy làm, liệu có yêu cầu cao tới như vậy?

Hãy đưa ra những tín hiệu tích cực cho não bộ trước, và nó sẽ hoạt động như cách mà bạn muốn và mang lại cho bạn lợi nhuận.

Khi năng lượng tích cực được tích lũy, con người sẽ tràn đầy năng lượng.

Có lạc quan rồi, tiền bạc tự nhiên không thiếu.

Nếu việc kiếm tiền quá khó khăn, hãy bắt đầu bằng cách thay đổi tư duy của bạn.

Tâm thái đúng đắn, cuộc sống sẽ được đảm bảo.

Tâm thái bình thản, trong khó khăn sẽ có hy vọng.

Tâm thái lạc quan, tiền sẽ trở thành lẽ tự nhiên.

