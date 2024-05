Với những chiếc điện thoại thông minh ngày nay, thì đã có rất nhiều cách để bảo mật như sử dụng các ký tự chữ số, hình vẽ, vân tay và khuôn mặt giúp cho người dùng bảo mật thông tin riêng tư của mình trong điện thoại.

Với thói quen hàng ngày, người dùng sử dụng vân tay và nhận diện khuôn mặt làm công cụ mở máy chính. Lâu ngày không sử dụng đến mật khẩu số và hình vẽ sẽ dẫn đến việc quên mật khẩu trên điện thoại. Vậy khi gặp phải tình trạng này, người dùng không cần lo lằng vì vẫn có cách mở khóa điện thoại khi quên mật khẩu thông qua các phần mềm và thao tác trên chính điện thoại.

Hướng dẫn mở khóa điện thoại Android

Độ bảo mật của các dòng máy Android ngày càng cao hơn. Theo đó, việc lấy lại mật khẩu khi quên mật khẩu để mở máy cũng phức tạp hơn nhiều. Dưới đây là 2 cách mở khóa điện thoại Android khi quên mật khẩu:

Mở khóa điện thoại bằng tài khoản Google

Nếu bạn chẳng may lỡ quên mật khẩu điện thoại, đừng vội lo lắng bởi bạn có thể bẻ khóa điện thoại bằng cách sử dụng tài khoản Google. Tuy nhiên, cách này chỉ có thể áp dụng nếu bạn đã đăng nhập tài khoản Google trên điện thoại.

Bước 1: Ở màn hình khóa, bạn bấm chọn Quên mật khẩu

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin đăng nhập và pass tài khoản Google của bạn > nhấn chọn OK

Bước 3: Khi này trạng thái cài đặt Mật khẩu màn hình sẽ hiện lên > chọn Tắt màn hình mở khóa và có thể sử dụng được điện thoại.

Khôi phục cài đặt gốc để mở khóa điện thoại

Một trong những cách hữu hiệu nhất để có thể mở khóa điện thoại khi quên mật khẩu là khôi phục cài đặt gốc. Cách này được áp dụng trong trường hợp điện thoại của bạn không đăng nhập vào tài khoản Google hoặc bạn quên mật khẩu tài khoản Google.

Đối với điện thoại Samsung: Giữ đồng thời phím Nguồn + Nút Home + phím tăng âm lượng > ấn chọn Wipe data/factory reset > chọn Yes > chọn Reboot system now

Đối với các dòng điện thoại Android khác: Giữ đồng thời phím Nguồn + phím giảm âm lượng > Chọn Wipe data > nhấn vào Wipe all data and removable application> nhấn Ok > chọn Reboot và Ok là hoàn thành.

Một lưu ý nhỏ là nếu bạn khôi phục lại cài đặt gốc cũng đồng nghĩa với việc các dữ liệu trong điện thoại của bạn cũng sẽ bị mất. Do đó mà bạn cũng cần cân nhắc trước khi thực hiện cách này

Cách mở khóa điện thoại iPhone

Một trong những lỗi thường gặp nhiều nhất ở người dùng iPhone chính là lỗi iPhone bị vô hiệu hóa kết nối iTunes. Nguyên nhân lớn nhất chính là do người dùng vô tình quên mất mật khẩu và nhập sai quá nhiều lần.

Mở khóa iPhone bằng iCloud

Các bước để mở khóa iPhone bằng iCloud như sau:

Bước 1: Truy cập vào đường link icloud.com/#find trên máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản ID Apple của bạn> chọn tiếp mục Cài đặt

Bước 3: Chọn vào thiết bị của tôi và nhấn vào dấu X để khôi phục lại mật khẩu. Sau khi hoàn tất, bạn chọn Khôi phục bản sao lưu để lấy lại dữ liệu

Mở khóa điện thoại iPhone bằng iTunes

Bạn cũng có thể mở khóa iPhone dễ dàng nếu quên mật khẩu bằng cách sử dụng iTunes.

Bước 1: Tải iTunes về máy tính và kết nối với điện thoại iPhone của bạn > đăng nhập vào tài khoản iCloud của bạn

Bước 2: Chọn vào biểu tượng điện thoại trên ứng dụng iTunes > nhấn chọn Sao lưu ngay bây giờ

Bước 3: Chọn tiếp vào Khôi phục iPhone để khôi phục dữ liệu > chọn tiếp Khôi phục bản sao lưu

Bài viết trên đã hướng dẫn cách mở mật khẩu điện thoại khi quên trên cả hai nền tảng Android và iPhone. Nếu gặp phải trường hợp này, các bạn hãy thử áp dụng ngay để mở máy.