Nên làm gì khi giá vàng giảm?

Giá vàng giảm có thể khiến người đang giữ vàng lo lắng, còn người chưa mua lại nghĩ đây là lúc để xuống tiền.

Nhưng trước khi quyết định mua thêm hay bán ra, điều quan trọng hơn là nhìn lại mình đang giữ vàng vì mục đích gì và khoản tiền này có thực sự cần thay đổi chỉ vì giá vừa giảm hay không.

Nếu đang giữ vàng, đừng vội bán chỉ vì thấy giá giảm

Một phiên giảm giá không tự nó nói lên khoản vàng bạn đang giữ sẽ có giá trị thế nào trong thời gian dài hơn. Nếu ban đầu mua vàng để tích lũy và chưa có nhu cầu sử dụng số tiền này, việc giá giảm trong ngắn hạn không nhất thiết khiến kế hoạch ban đầu thay đổi.

Thay vì chỉ nhìn vào mức giảm của hôm nay, có thể kiểm tra lại giá vốn của những lần mua trước, số lượng vàng đang có và thời điểm mình dự kiến cần đến khoản tiền này. Những thông tin đó giúp mình nhìn khoản vàng đang giữ trong bức tranh rộng hơn.

Nếu đang có ý định mua thêm, đừng xem giá giảm là tín hiệu phải mua ngay

Giá giảm có thể khiến vàng trông “rẻ hơn” so với vài ngày trước, nhưng không có nghĩa người mua biết đó đã là mức giá thấp nhất.

Nếu đang muốn tích lũy thêm vàng, có thể quay lại ngân sách ban đầu: mỗi tháng hoặc mỗi giai đoạn mình dự định dành bao nhiêu tiền cho việc này? Khi đã có một khoản tiền được xác định trước, việc giá tăng hay giảm sẽ ít khiến mình thay đổi số tiền định bỏ ra.

Đặc biệt, không nên lấy toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc tiền dự định dùng trong thời gian ngắn chỉ vì thấy giá đang giảm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Đừng lấy tiền cần dùng để “gỡ” khoản vàng đang giảm

Một suy nghĩ dễ xuất hiện khi giá vàng đi xuống là mua thêm để kéo giá vốn bình quân xuống. Cách này có thể khiến số vàng mình sở hữu tăng lên, nhưng đồng thời cũng làm số tiền đang nằm trong vàng tăng theo.

Nếu khoản tiền đó vốn dành cho sinh hoạt, dự phòng hoặc một kế hoạch sắp tới, việc dùng thêm tiền chỉ để giảm giá vốn có thể khiến mình gặp khó khăn nếu sau đó cần tiền gấp.

Trước khi mua thêm, câu hỏi nên là: “Nếu giá chưa tăng trở lại trong thời gian mình dự kiến, mình có cần đến khoản tiền này không?”

Nếu chưa mua vàng, cũng không cần quyết định chỉ vì thấy giá giảm

Người chưa có vàng thường có một tâm lý khác: sợ nếu không mua hôm nay thì vài ngày nữa giá lại tăng.

Nhưng mục tiêu của việc tích lũy không phải là mua đúng đáy. Nếu đang có một khoản tiền nhàn rỗi, có thể bắt đầu bằng việc xác định số tiền thực sự muốn dành cho vàng và mục tiêu nắm giữ, thay vì để một phiên giảm giá quyết định toàn bộ số tiền sẽ bỏ ra.

Đừng quên giá mua và giá bán không giống nhau

Khi nhìn thấy giá vàng giảm, nhiều người thường chỉ chú ý đến con số trên bảng giá. Nếu đang tính chuyện mua hoặc bán, cần xem đúng mức giá áp dụng cho giao dịch mình thực hiện, bởi giá mua vào và bán ra có sự chênh lệch.

Điều này cũng có nghĩa là không nên chỉ lấy giá vàng hiện tại trừ giá mình từng mua để kết luận khoản đầu tư đang lời hay lỗ, đặc biệt khi chưa có nhu cầu bán.

Vậy nên làm gì khi giá vàng giảm?

Nếu đang giữ vàng để tích lũy dài hạn, trước hết hãy kiểm tra xem mục tiêu ban đầu có thay đổi không. Nếu chưa, không nhất thiết phải bán chỉ vì giá giảm.

Nếu đang muốn mua thêm, hãy quay về ngân sách mình đã dành cho vàng và khả năng thực sự có thể để khoản tiền đó trong bao lâu. Còn nếu đang cần tiền trong thời gian ngắn, việc giá giảm có thể là lúc nên ưu tiên lại nhu cầu sử dụng tiền thay vì cố đưa thêm tiền vào vàng.

Giá vàng thay đổi mỗi ngày, nhưng kế hoạch tài chính của mỗi người không nhất thiết phải thay đổi theo từng ngày. Khi giá giảm, điều đáng làm trước tiên không phải là đoán xem ngày mai vàng sẽ thế nào, mà là kiểm tra xem kế hoạch của mình có thực sự cần thay đổi hay chưa.