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Người mua vàng từ đầu năm lỗ hay lãi?

Bằng Lăng/VTC News
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So với mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC giảm 24,5% khiến nhiều người mua từ vùng đỉnh tới giờ tạm lỗ gần 50 triệu đồng/lượng nếu bán ra.

Tính đến đầu giờ sáng 26/9, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 141,4 - 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn 46,9 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 24,5%.

Tính thêm chênh lệch giữa hai chiều mua và bán, người mua vàng từ đầu năm đang tạm lỗ gần 50 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn SJC giao dịch ở mức 140,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng nhẫn SJC hiện thấp hơn 47,1 triệu đồng/lượng, tương đương giảm 24,6%.

Cộng thêm chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán, người mua vàng nhẫn ở đỉnh cũng đang tạm lỗ khoảng 50,1 triệu đồng/lượng.

- Ảnh 1.

Diễn biến giá vàng miếng SJC trong vòng 1 tuần qua. (Nguồn: SJC)

Giá vàng trong nước giảm cùng xu hướng với diễn biến quốc tế. Giá vàng thế giới hiện đã “thủng” mốc hỗ trợ 4.300 USD/ounce. Kim loại quý đang giao dịch tại 4.278 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 134,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đi xuống khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, trong khi giá dầu đi lên làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Diễn biến này khiến thị trường giảm kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất, qua đó gây sức ép lên kim loại quý.

Theo các chuyên gia, vùng 4.235 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ đáng chú ý. Nếu vùng này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục điều chỉnh về khoảng 4.000 USD/ounce.

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Dù chịu sức ép trong ngắn hạn, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm nay, trong khi UBS dự báo giá vàng ở mức 4.600 USD/ounce. Société Générale dự báo kim loại quý có thể tăng lên 4.750 USD trong quý IV và 5.000 USD vào quý II/2027.

Các tổ chức quốc tế này cho rằng lực mua của ngân hàng trung ương, nhu cầu đầu tư và khả năng đồng USD suy yếu là những yếu tố hỗ trợ vàng về trung và dài hạn. Tuy nhiên, diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ, lãi suất và đồng USD vẫn có thể khiến giá vàng biến động mạnh trong ngắn hạn.

- Ảnh 2.

Người mua vàng miếng từ vùng đỉnh hồi đầu năm đang tạm lỗ khoảng 50 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Công Hiếu)

Vì vậy, các chuyên gia lưu ý rằng, nhà đầu tư nên xác định rõ mục tiêu khi mua vàng. Nếu là tích lũy và bảo toàn tài sản trong dài hạn, vàng vẫn là lựa chọn phù hợp. Nếu mục tiêu là “lướt sóng” kiếm lời trong ngắn hạn, vàng không phải công cụ đầu tư hiệu quả vì nhiều rủi ro và khó nắm bắt.


Tags

vàng nhẫn

nhà đầu tư

giá vàng

người mua vàng

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