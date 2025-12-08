Nền kinh tế Việt Nam liên tục thiết lập những kỷ lục chưa từng có

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố số liệu liên quan đến tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 11, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 77,05 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước nhưng lại tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 39,07 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước nhưng tăng 15,1% so với cùng kỳ. Nhập khẩu tháng 11 đạt 37,98 tỷ USD, giảm 3,7% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, xuất khẩu đạt 430,14 tỷ USD, tăng 16,1%. Nhập khẩu đạt 409,61 tỷ USD, tăng 18,4%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD , tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,1%, nhập khẩu tăng 18,4%. Với số liệu này, tổng kim xuất nhập khẩu của cả nước sau 11 tháng năm 2025 chính thức xô đổ kỷ lục 786,29 tỷ USD của cả năm 2024.

11 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 25,99 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 46,52 tỷ USD.

Có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, đặc biệt, có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 11 tháng năm 2025, nhập khẩu của Việt Nam tiếp tục tập trung chủ yếu vào nhóm hàng phục vụ sản xuất. Cụ thể, nhóm tư liệu sản xuất đạt kim ngạch 383,96 tỷ USD, chiếm 93,7% tổng giá trị nhập khẩu. Trong nhóm này, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 52,7%. Tiếp đến là nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 41,0%. Nhóm hàng tiêu dùng đạt 25,65 tỷ USD, tương ứng 6,3% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Có 47 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, có 6 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,7% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 138,6 tỷ USD. 11 tháng qua, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt 121,6 tỷ USD tăng 27,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc giữ vị trí thị trường nhập khẩu lớn nhất, khi kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 167,5 tỷ USD. Nhập siêu từ Trung Quốc trong 11 tháng năm 2025 đạt 104,3 tỷ USD, tăng 38,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với sự thăng hoa của tình hình xuất nhập khẩu, nhiều chỉ số liên quan đến nền kinh tế trong nước cũng ghi nhận sự tích cực.

Đầu tiên là tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào nước ta trong 11 tháng vừa qua đạt khoảng 33,6 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Thứ 2 là Việt Nam đón gần 19,2 triệu lượt khách quốc tế, phá vỡ mọi kỷ lục đón khách cao nhất từ trước đến nay. Trung Quốc vẫn là tệp khách đông nhất đến Việt Nam, với gần 4,8 triệu lượt trong 11 tháng, chiếm gần 40%.

Cùng với đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 11 tháng đạt gần 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước và bằng 121,9% dự toán năm.

Bên cạnh đó, trong 11 tháng, cả nước có gần 178.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.753.000 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký khoảng 1 triệu lao động, tăng 20,9% về số doanh nghiệp, tăng 20,9% về vốn đăng ký và tăng 16% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.