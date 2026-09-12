Nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới tiết lộ mức thiệt hại khủng vì từ bỏ khí đốt Nga

Một số chuyên gia cho rằng tổng thiệt hại kinh tế do khủng hoảng năng lượng gây ra có thể cao hơn con số do Bộ Tài chính Đức cung cấp.

Theo báo Die Süddeutsche Zeitung và Bild của Đức đưa tin nước này chi khoảng 50 tỷ euro (58 tỷ USD) để giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng vọt sau khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2022.

Sau khi cuộc xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Đức đã giảm mạnh nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, vốn trước đây chiếm 55% nhu cầu tiêu thụ của nước này. Sự thay đổi này đã đẩy giá năng lượng lên cao và góp phần vào tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, ảnh hưởng đến cả hộ gia đình và ngành công nghiệp, đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Đức.

Báo Die Süddeutsche Zeitung dẫn nguồn Bộ Tài chính cho biết ước tính 50 tỷ euro đã được ﻿triển khai nhằm triển khai biện pháp cứu trợ và ổn định kinh tế, bao gồm áp trần giá điện và khí đốt, trợ cấp một lần cho người về hưu và các gói cứu trợ cho các công ty khí đốt.

Tờ Bild dẫn lời một số chuyên gia cho rằng tổng thiệt hại kinh tế do khủng hoảng năng lượng gây ra, bao gồm cả việc xây dựng các nhà ga LNG mới, có thể “cao hơn đáng kể”.

Đảng cực hữu Lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) đã nhiều lần chỉ trích quyết định của Berlin về việc cắt đứt nguồn năng lượng Nga. Đồng chủ tịch đảng Alice Weidel hồi tháng 6 cho biết “năng lượng giá rẻ từ Nga là bí quyết thành công của khẩu hiệu ‘Sản xuất tại Đức’”.

“Việc mất đi nguồn năng lượng này đã khiến chúng ta thụt lùi nhiều năm. Hàng trăm nghìn việc làm đã bị mất. Điều này khiến chúng ta phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia bán năng lượng cho chúng ta với giá cao hơn nhiều”, bà tuyên bố.

Theo phân tích, những người Đức gánh chịu giá cả tăng cao hơn mức trung bình có khả năng ủng hộ đảng AfD cao hơn 7,5 điểm phần trăm.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở Đông Đức cũ, nơi "giá năng lượng tăng mạnh nhất", các nhà nghiên cứu cho biết, đồng thời chỉ ra những thắng lợi bầu cử của đảng AfD tại Thuringia, Brandenburg và Saxony trong các năm 2023 và 2024.

Tuần trước, đảng AfD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu, trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ về thứ hai với 17,2%.

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy AfD là đảng được yêu thích nhất trên toàn quốc, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 28%.

Đức hiện là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Theo RT﻿