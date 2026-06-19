Nền kinh tế gần 21.000 tỷ USD xả trái phiếu Mỹ xuống mức thấp kỷ lục 18 năm, tăng mua ‘đồng tiền không quốc tịch’

Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã tăng lên hơn 9,3 nghìn tỷ USD trong tháng 4.

Trung Quốc giảm lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ xuống mức thấp nhất 18 năm giữa những lo ngại về Fed và bất ổn địa chính trị

Trung Quốc đã giảm lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ xuống mức thấp nhất trong 18 năm qua vào tháng 4. Động thái này nhằm tiếp tục đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang và những lo ngại ngày càng tăng về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu do Bộ Tài chính Mỹ công bố hôm thứ Năm (18/6) cho thấy lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do các nhà đầu tư Trung Quốc nắm giữ đã giảm từ 652,3 tỷ USD trong tháng 3 xuống còn 651,1 tỷ USD vào tháng 4. Theo số liệu do đơn vị cung cấp dữ liệu tài chính Wind tổng hợp, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9/2008.

Ngược lại, tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ toàn cầu đã tăng từ 9,349 nghìn tỷ USD trong tháng 3 lên 9,353 nghìn tỷ USD vào tháng 4, nhờ sự gia tăng dòng vốn từ một số nước nắm giữ lớn bao gồm Nhật Bản và Vương quốc Anh.

Vào tháng 4, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước vào giai đoạn mong manh khi các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán bị đình trệ làm dấy lên hoài nghi về triển vọng của một thỏa thuận lâu dài, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát đình trệ toàn cầu.

Những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng sâu sắc hơn, khi ông Kevin Warsh chuẩn bị tiếp quản vị trí chủ tịch Fed. Mặc dù ông đã đưa ra những lời đảm bảo trong phiên điều trần phê chuẩn ngày 21/4 rằng ông “tuyệt đối không” trở thành “con rối” của Tổng thống Mỹ, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những ảnh hưởng chính trị tiềm ẩn đối với các quyết định về lãi suất.

Vào thứ Tư (17/6), cuộc họp chính sách đầu tiên của ông Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed đã đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất như dự đoán của thị trường. Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định cuộc họp này cũng phát đi một thông điệp mang tính diều hâu rõ rệt hơn về vấn đề lạm phát.

Tháng 3/2025, Trung Quốc đã tụt xuống vị trí thứ 3 trong số các quốc gia nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất, sau Nhật Bản và Vương quốc Anh. Đà giảm này tiếp nối xu hướng rút lui dần nhưng không đều đặn vốn đã bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhật Bản, quốc gia nước ngoài nắm giữ trái phiếu Mỹ lớn nhất, đã tăng lượng nắm giữ từ 1,19 nghìn tỷ USD trong tháng 3 lên 1,21 nghìn tỷ USD vào tháng 4. Vương quốc Anh tăng lượng nắm giữ từ 926,9 tỷ USD lên 937,5 billion USD.

Canada, nước nắm giữ lớn thứ 7, đã cắt giảm mạnh hơn 42 tỷ USD xuống còn 397,1 tỷ USD trong tháng 4.

Vàng soán ngôi trái phiếu Mỹ trong dự trữ toàn cầu

Trái ngược với xu hướng bán tháo trên diện rộng đối với trái phiếu kho bạc Mỹ, Trung Quốc lại liên tục bổ sung vào kho dự trữ vàng của mình. Đây là động thái được giới phân tích nhìn nhận rộng rãi như một công cụ phòng vệ trước các rủi ro địa chính trị và tài chính.

Số liệu chính thức cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã tăng lượng nắm giữ vàng thỏi tháng thứ 19 liên tiếp vào tháng 5, nâng tổng khối lượng lên 74,96 triệu troy ounce.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cho biết trong một báo cáo công bố đầu tháng này rằng, vào năm ngoái, Trung Quốc là quốc gia mua kim loại quý lớn thứ 4 thế giới, sau Ba Lan, Kazakhstan và Brazil. Vàng hiện đã vượt qua trái phiếu kho bạc Mỹ để trở thành tài sản dự trữ hàng đầu toàn cầu. Kim loại quý này cũng được ví như đồng tiền “không quốc tịch” vì nó không gắn với bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Báo cáo của ECB chỉ ra rằng vàng chiếm tới 27% dự trữ ngoại hối chính thức toàn cầu vào cuối năm ngoái, trong khi tỷ lệ của trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm xuống còn 22%. Cơ quan này ước tính Trung Quốc đã mua hơn 11,25 triệu troy ounce vàng kể từ đầu năm 2022, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới.

Theo IMF, GDP Trung Quốc hiện đạt 20,8 nghìn tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ.

Theo SCMP﻿