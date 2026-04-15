Nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD bắn tin không thể vui hơn đến Đông Nam Á

Cụ thể, đài NHK cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sẽ công bố một gói hỗ trợ, có thể bao gồm cả các khoản vay trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo khu vực vào chiều thứ 4 (theo giờ Nhật Bản). Thông tin này cũng được Kyodo News và Yomiuri Shimbun đăng tải.

Động thái này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của Tokyo về rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhật Bản hiện nhập khẩu nhiều sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, để phục vụ trong lĩnh vực y tế từ Đông Nam Á, trong khi trữ lượng dầu tại một số quốc gia trong khu vực đang ở mức thấp, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết: "Tokyo đang xem xét các hình thức hợp tác cùng có lợi với các nước châu Á, từ góc độ đảm bảo nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ và tăng cường chuỗi cung ứng".

Theo Kyodo News, chính phủ Nhật Bản có thể triển khai hỗ trợ thông qua Japan Bank for International Cooperation, định chế tài chính do nhà nước hậu thuẫn.

Nếu hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có thể chịu tác động tiêu cực do thiếu hụt nguyên liệu đầu vào.

Các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, trước đó đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản cũng như Hàn Quốc để đảm bảo nguồn cung dầu thô. Trong khi đó, Tokyo đã hai lần xuất kho dầu dự trữ chiến lược kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát khoảng sáu tuần trước, nhưng nhấn mạnh nguồn dự trữ này chỉ phục vụ nhu cầu nội địa.

Về phía mình, Nhật Bản hiện chưa đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu ngay lập tức. Bộ Thương mại nước này cho biết vẫn có thể đảm bảo nguồn cung trong năm nay nhờ đa dạng hóa nguồn nhập khẩu thay thế cho tuyến Eo biển Hormuz, khu vực đang bị gián đoạn, đồng thời tận dụng lượng dự trữ dầu mỏ dồi dào.



