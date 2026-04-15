Nền kinh tế 4,5 nghìn tỷ USD bắn tin không thể vui hơn đến Đông Nam Á

Đức Minh |

Nhật Bản đang lên kế hoạch cung cấp gói hỗ trợ tài chính lên tới 10 tỷ USD cho các quốc gia Đông Nam Á nhằm giúp khu vực này ứng phó với cú sốc giá dầu do xung đột tại Trung Đông.

Cụ thể, đài NHK cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi dự kiến sẽ công bố một gói hỗ trợ, có thể bao gồm cả các khoản vay trong cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo khu vực vào chiều thứ 4 (theo giờ Nhật Bản). Thông tin này cũng được Kyodo News và Yomiuri Shimbun đăng tải.

Động thái này phản ánh mối quan ngại ngày càng lớn của Tokyo về rủi ro gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhật Bản hiện nhập khẩu nhiều sản phẩm liên quan đến dầu mỏ, để phục vụ trong lĩnh vực y tế từ Đông Nam Á, trong khi trữ lượng dầu tại một số quốc gia trong khu vực đang ở mức thấp, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy nguồn cung.

Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho biết: "Tokyo đang xem xét các hình thức hợp tác cùng có lợi với các nước châu Á, từ góc độ đảm bảo nguồn cung các sản phẩm từ dầu mỏ và tăng cường chuỗi cung ứng".

Theo Kyodo News, chính phủ Nhật Bản có thể triển khai hỗ trợ thông qua Japan Bank for International Cooperation, định chế tài chính do nhà nước hậu thuẫn.

Nếu hoạt động nhập khẩu bị gián đoạn, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Nhật Bản có thể chịu tác động tiêu cực do thiếu hụt nguyên liệu đầu vào.

TIN LIÊN QUAN

Các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, trước đó đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ Nhật Bản cũng như Hàn Quốc để đảm bảo nguồn cung dầu thô. Trong khi đó, Tokyo đã hai lần xuất kho dầu dự trữ chiến lược kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát khoảng sáu tuần trước, nhưng nhấn mạnh nguồn dự trữ này chỉ phục vụ nhu cầu nội địa.

Về phía mình, Nhật Bản hiện chưa đối mặt với nguy cơ thiếu hụt dầu ngay lập tức. Bộ Thương mại nước này cho biết vẫn có thể đảm bảo nguồn cung trong năm nay nhờ đa dạng hóa nguồn nhập khẩu thay thế cho tuyến Eo biển Hormuz, khu vực đang bị gián đoạn, đồng thời tận dụng lượng dự trữ dầu mỏ dồi dào.


Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
