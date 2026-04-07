Nền kinh tế 4.000 tỷ USD lần đầu mua dầu, khí đốt Iran sau 7 năm – 1 mũi tên trúng 2 đích nhưng vẫn phải ‘nhìn mặt Mỹ nói chuyện’

Ấn Độ đã bắt đầu mua dầu và khí đốt từ Tehran sau bảy năm gián đoạn, trong bối cảnh phải đối mặt với sự gián đoạn nguồn cung và giá năng lượng tăng cao do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran gây ra.

Động thái nối lại nhập khẩu năng lượng từ Iran — những giao dịch mua đầu tiên kể từ năm 2019, theo công ty tình báo năng lượng Rystad Energy nhấn mạnh nỗ lực của New Delhi nhằm tái cân bằng quan hệ với Tehran.

Hôm thứ Bảy (4/4), Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ cho biết các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã đảm bảo nguồn cung dầu thô từ hơn 40 quốc gia, bao gồm cả Iran, trong bối cảnh gián đoạn do cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Bộ này phủ nhận việc các nhà máy lọc dầu gặp bất kỳ trở ngại nào về thanh toán đối với dầu thô của Iran và cho biết một tàu chở 44.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) của Iran đã cập cảng ở miền nam Ấn Độ.

“Đây là một cơ chế xây dựng lòng tin với Tehran,” Arpit Chaturvedi, cố vấn khu vực Nam Á tại Teneo, nói với CNBC trong một email, thêm rằng việc mua năng lượng đóng vai trò như một “chính sách bảo hiểm”, báo hiệu rằng Ấn Độ không có ý định đứng về phe nào trong cuộc xung đột.

Đổi lại, Ấn Độ “mong đợi sự hợp tác từ Iran” để đảm bảo an toàn cho các tàu của nước này đi qua eo biển Hormuz trong tương lai, ông nói.

Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là nước tiêu thụ khí hóa lỏng (LPG) lớn thứ hai, phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung vận chuyển qua eo biển Hormuz. Khoảng 50% lượng dầu thô và phần lớn LPG của nước này đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

“Ấn Độ đang mua dầu từ Iran sau khi Mỹ miễn trừ cho phép mua dầu thô của Iran,” Amitendu Palit, nghiên cứu viên cao cấp và trưởng nhóm nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Nam Á, cho biết. Ông nói thêm rằng việc nhập khẩu trong tương lai sẽ phụ thuộc vào việc liệu các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran có được khôi phục hay không và tình hình địa chính trị khu vực sẽ diễn biến như thế nào.

Sự cân bằng khéo léo

Mặc dù Ấn Độ có mối quan hệ lâu dài với Tehran, nhưng ngày càng có nhiều ý kiến ​​cho rằng New Delhi đã nghiêng về phía Washington kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, 17 tàu mang cờ Ấn Độ đang chờ được phép đi qua eo biển một cách an toàn, và bảy tàu đã đi qua tuyến đường này trong những tuần gần đây sau các cuộc đàm phán ngoại giao với Tehran.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz tham gia liên minh hải quân do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải trên tuyến đường thủy này, nói rằng họ phải “nắm bắt và trân trọng nó” đồng thời cam kết sự hỗ trợ của Mỹ.

“Ấn Độ đã chọn đàm phán song phương với Iran để đảm bảo an toàn thay vì tham gia liên minh hải quân do Washington đề xuất – một hành động giữ khoảng cách có chủ ý,” ông Bhattacharya nói. Điều này phản ánh sự thực dụng về năng lượng của Ấn Độ và sự miễn cưỡng của họ trong việc công khai tham gia vào một cuộc xung đột mà họ không lựa chọn.

Động thái cân bằng này diễn ra sau khi chính quyền Trump năm ngoái áp thêm thuế 25% đối với hàng xuất khẩu của Ấn Độ và cáo buộc New Delhi tài trợ cho Ng bằng cách nhập khẩu dầu thô giá rẻ từ Moscow.

Để đảm bảo một thỏa thuận thương mại với Washington, Ấn Độ đã cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga và tăng cường mua từ Trung Đông. Tuy nhiên, sự bùng nổ chiến tranh đã làm gián đoạn nguồn cung đó, buộc Ấn Độ phải quay trở lại mua dầu thô của Nga trong bối cảnh thị trường toàn cầu khan hiếm và giá nhiên liệu tăng cao.

Dữ liệu của Kpler được chia sẻ với CNBC cho thấy nhập khẩu dầu của Nga của Ấn Độ đã tăng lên khoảng 1,9 triệu thùng mỗi ngày tính đến ngày 24 tháng 3, tăng từ khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 2. Mặc dù vậy, chi phí mua sắm năng lượng của Ấn Độ đã tăng vọt.

Ông Pankaj Srivastava, phó chủ tịch cấp cao của Rystad Energy, cho biết trong một email gửi cho CNBC rằng giá trung bình của rổ dầu thô Ấn Độ đã tăng vọt từ 69 đô la/thùng vào tháng 2/2026 lên 113 đô la/thùng vào tháng 3 do "chi phí thu mua tăng mạnh".