Nên đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra nhiều người làm sai mà không biết

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều thói quen tưởng chừng như vô hại lại có thể tác động lớn đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Một trong số đó chính là việc đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ. Việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện đúng. Hãy tham gia bài quizz dưới đây để kiểm tra thói quen ngủ của bạn và cải thiện chất lượng giấc ngủ cho gia đình. Cùng với đó là những lưu ý về đóng, mở những cánh cửa của các căn phòng khác trong nhà để đảm bảo thuận tiện trong sinh hoạt nhất.

Câu hỏi 1/5 Hỏi 1: Khi đi ngủ, điều quan trọng nhất bạn cần làm với cửa phòng ngủ là gì? A Đóng cửa và khóa chặt lại B Đóng cửa nhưng không khóa chặt C Mở cửa để không khí lưu thông D Không cần đóng cửa, để tự nhiên Đáp án đúng là: B. Đóng cửa nhưng không khóa chặt Giải thích: Đóng cửa nhưng không khóa chặt giúp bảo vệ sự riêng tư và an toàn mà không làm mất khả năng thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp. Đóng cửa giúp giữ ấm và tạo không gian riêng, trong khi vẫn có thể mở khi cần thiết.

Câu hỏi 2/5 Hỏi 2: Việc mở cửa sổ khi đi ngủ giúp ích gì cho giấc ngủ của bạn? A Tạo không gian riêng tư hơn B Làm phòng trở nên tối và bí bách C Giúp không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn D Giúp phòng ngủ trở nên sáng sủa hơn vào ban đêm Đáp án đúng là: C. Giúp không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn Giải thích: Mở cửa sổ giúp không khí trong phòng được lưu thông, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu, đặc biệt là vào những đêm trời mát. Điều này giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn và hít thở không khí trong lành.

Câu hỏi 3/5 Hỏi 3: Để làm mát phòng ngủ hiệu quả vào ban đêm, bạn nên làm gì? A Để quạt hướng ra ngoài cửa sổ mở B Mở cửa sổ và bật điều hòa C Đặt quạt thổi trực tiếp vào cơ thể D Không bật quạt và để cửa sổ đóng kín Đáp án đúng là: A. Để quạt hướng ra ngoài cửa sổ mở Giải thích: Để quạt hướng ra ngoài cửa sổ mở giúp tạo ra sự lưu thông không khí, hút không khí nóng trong phòng ra ngoài và đưa không khí mát tự nhiên vào. Phương pháp này giúp làm mát phòng một cách tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

Câu hỏi 4/5 Hỏi 4: Khi không có ai sử dụng, bạn nên để cửa phòng vệ sinh như thế nào? A Để cửa luôn mở cho không khí thoáng đãng B Để cửa luôn đóng kín và không cần bật quạt C Đóng cửa và bật quạt thông gió D Để cửa mở và bật điều hòa Đáp án đúng là: C. Đóng cửa và bật quạt thông gió Giải thích: Đóng cửa phòng vệ sinh và bật quạt thông gió là cách giúp hạn chế vi khuẩn, mùi hôi và hơi ẩm lan ra các khu vực khác trong nhà. Việc này giúp giữ cho không gian sống trong lành và bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.