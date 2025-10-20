HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Nên đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra nhiều người làm sai mà không biết

Thu Phương |

Bạn thường đóng hay mở cửa khi đi ngủ? Làm thế nào mới là đúng?

Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều thói quen tưởng chừng như vô hại lại có thể tác động lớn đến sức khỏe và chất lượng giấc ngủ. Một trong số đó chính là việc đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ. Việc này tưởng chừng đơn giản, nhưng không phải ai cũng biết cách thực hiện đúng. Hãy tham gia bài quizz dưới đây để kiểm tra thói quen ngủ của bạn và cải thiện chất lượng giấc ngủ cho gia đình. Cùng với đó là những lưu ý về đóng, mở những cánh cửa của các căn phòng khác trong nhà để đảm bảo thuận tiện trong sinh hoạt nhất.

Nên đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra nhiều người làm sai mà không biết- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quiz: Thói quen ngủ và quản lý không gian sống
Câu hỏi 1/5
Hỏi 1: Khi đi ngủ, điều quan trọng nhất bạn cần làm với cửa phòng ngủ là gì?

Đáp án đúng là: B. Đóng cửa nhưng không khóa chặt

Giải thích: Đóng cửa nhưng không khóa chặt giúp bảo vệ sự riêng tư và an toàn mà không làm mất khả năng thoát hiểm trong những tình huống khẩn cấp. Đóng cửa giúp giữ ấm và tạo không gian riêng, trong khi vẫn có thể mở khi cần thiết.

Câu hỏi 2/5
Hỏi 2: Việc mở cửa sổ khi đi ngủ giúp ích gì cho giấc ngủ của bạn?

Đáp án đúng là: C. Giúp không khí trong phòng được lưu thông tốt hơn

Giải thích: Mở cửa sổ giúp không khí trong phòng được lưu thông, tạo cảm giác thông thoáng và dễ chịu, đặc biệt là vào những đêm trời mát. Điều này giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn và hít thở không khí trong lành.

Câu hỏi 3/5
Hỏi 3: Để làm mát phòng ngủ hiệu quả vào ban đêm, bạn nên làm gì?

Đáp án đúng là: A. Để quạt hướng ra ngoài cửa sổ mở

Giải thích: Để quạt hướng ra ngoài cửa sổ mở giúp tạo ra sự lưu thông không khí, hút không khí nóng trong phòng ra ngoài và đưa không khí mát tự nhiên vào. Phương pháp này giúp làm mát phòng một cách tự nhiên và tiết kiệm năng lượng.

Câu hỏi 4/5
Hỏi 4: Khi không có ai sử dụng, bạn nên để cửa phòng vệ sinh như thế nào?

Đáp án đúng là: C. Đóng cửa và bật quạt thông gió

Giải thích: Đóng cửa phòng vệ sinh và bật quạt thông gió là cách giúp hạn chế vi khuẩn, mùi hôi và hơi ẩm lan ra các khu vực khác trong nhà. Việc này giúp giữ cho không gian sống trong lành và bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Câu hỏi 5/5
Hỏi 5: Khi nấu ăn trong phòng bếp, để giảm mùi thức ăn trong không khí, bạn nên làm gì?

Đáp án đúng là: C. Mở cửa sổ và bật hệ thống hút mùi

Giải thích: Mở cửa sổ và bật hệ thống hút mùi là cách tốt nhất để giảm mùi thức ăn trong phòng bếp. Điều này không chỉ giúp không khí trong lành mà còn tránh mùi thức ăn lan ra các khu vực khác trong nhà.

Nên đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra nhiều người làm sai mà không biết- Ảnh 2.

Nên đóng hay mở cửa phòng khi đi ngủ? Thì ra nhiều người làm sai mà không biết- Ảnh 3.

Cửa nhà vệ sinh và cửa phòng bếp cũng cần đóng mở 1 cách hợp lý (Ảnh minh họa)

Có thể thấy, thói quen đóng mở cửa phòng khi đi ngủ hay trong suốt ngày là một phần quan trọng trong việc duy trì không gian sống thoải mái và an toàn cho cả gia đình. Việc áp dụng đúng các thói quen như mở cửa sổ để thông khí, đóng cửa phòng vệ sinh để giữ vệ sinh, hay mở cửa để giảm mùi thức ăn có thể giúp cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Đừng để những thói quen đơn giản này làm ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của bạn và gia đình!

