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Ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương: Chủ thuyền rồng bị phạt 1,5 triệu đồng

NGUYỄN VƯƠNG
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Chủ thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 bị chính quyền quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng sau vụ ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương.

UBND phường Thuận Hóa (TP Huế) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.V.L. (là chủ thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 bị phản ánh ngang nhiên ném lon bia, vứt rác xuống sông Hương .

Theo quyết định, ông L. bị xác định có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư. Cụ thể, thuyền du lịch có biển hiệu Nét Huế, số hiệu đăng ký HUE-1239 do ông L. làm chủ bị phản ánh về hành vi bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào sông.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ thuyền rồng du lịch trên sông Hương mang số hiệu HUE-1239. (Ảnh: Lãnh đạo UBND phường Thuận Hoá)

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, UBND phường Thuận Hóa quyết định phạt ông L. số tiền 1,5 triệu đồng. Ngoài tiền phạt, ông L. buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do hành vi vi phạm gây ra. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc thuyền rồng du lịch cập bến gần bờ sông Hương sau khi phục vụ một đoàn khách. Chiếc thuyền neo đậu tại khu vực gần một tuyến đường đi bộ, nơi đang có đông người qua lại vãn cảnh, hóng mát bên dòng sông di sản của Huế.

Theo nội dung trong đoạn clip, trên thuyền lúc này có một số người được cho là nhân viên của thuyền đang dọn dẹp bàn ghế, thu gom các vỏ lon bia, chai nhựa sau khi phục vụ khách. Đáng nói, những người ở trên thuyền rồng thản nhiên ném vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương qua cửa sổ của thuyền rồng trước sự chứng kiến của rất đông người qua lại.

Người trên thuyền rồng du lịch mang số hiệu HUE-1239 ngang nhiên xả rác, vỏ lon bia xuống sông Hương. (Ảnh cắt từ clip)

Sở NN&MT TP Huế cũng có văn bản gửi các Sở Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Xây dựng; Trung tâm Quản lý và Khai thác hạ tầng thành phố; UBND phường Thuận Hóa và các doanh nghiệp, cá nhân có thuyền du lịch hoạt động trên sông Hương về việc xử lý vi phạm đối với thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239 (thuyền du lịch xuất hiện trong clip).

Lực lượng chức năng TP Huế sau đó thực hiện xác minh và làm việc với ông N.V.L. - chủ thuyền du lịch mang số hiệu HUE - 1239. Theo biên bản làm việc với cơ quan chức năng, ông L. xác nhận nội dung sự việc được phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật. Hành vi xả vỏ lon bia, chai nhựa xuống sông Hương do nhân viên trên thuyền thực hiện.

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