Ném bom hạt nhân vào Sao Hỏa để tạo sự sống: Ý tưởng điên rồ của Elon Musk liệu có khả thi, hay chỉ là 'thảm họa' hạt nhân?

Cuộc sống trên Sao Hỏa thường được hình dung là một cuộc sống khó khăn, bị cô lập trong những mái vòm kính khổng lồ. Mọi hoạt động bên ngoài đều phải thực hiện trong những bộ đồ du hành vũ trụ cồng kềnh, và thời gian ở ngoài trời bị giới hạn.

Nhưng Elon Musk tin rằng mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy. Ông đã nhiều lần đề xuất một kế hoạch "tái tạo khí hậu" Sao Hỏa bằng cách ném bom hạt nhân vào hai cực của hành tinh này.

Theo ý tưởng của Musk, chúng ta sẽ cho nổ bom nhiệt hạch trên bầu trời phía trên hai cực của Sao Hỏa. Sức nóng của vụ nổ sẽ làm tan chảy các chỏm băng, giải phóng lượng carbon dioxide và nước bị đóng băng.

Khi lượng khí CO2 khổng lồ này được giải phóng, nó sẽ tạo ra một hiệu ứng nhà kính mạnh mẽ, làm nóng toàn bộ hành tinh và khiến bề mặt trở nên dễ sống hơn. Nghe có vẻ nhanh chóng và dễ dàng, nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa thực hiện kế hoạch này? Đó là bởi vì khoa học đã chỉ ra rằng ý tưởng này có rất nhiều điều bất cập và tiềm ẩn nhiều rủi ro khôn lường.

Trong vũ trụ bao la, Sao Hỏa luôn là niềm hy vọng của nhân loại về một ngôi nhà thứ hai. Tuy nhiên, hành tinh Đỏ lại là một nơi cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ băng giá và bầu khí quyển quá mỏng để duy trì sự sống. Trước viễn cảnh đó, một ý tưởng táo bạo nhưng đầy rủi ro đã được tỷ phú Elon Musk, CEO của SpaceX, ủng hộ mạnh mẽ: ném bom hạt nhân vào Sao Hỏa để "tái tạo khí hậu".

Vì sao kế hoạch "điên rồ" này khó khả thi?

1. Bầu khí quyển quá mỏng và không đủ CO2 để tạo hiệu ứng nhà kính: Vấn đề lớn nhất của Sao Hỏa là bầu khí quyển của nó chỉ dày bằng khoảng 1% so với Trái Đất. Để duy trì sự sống, Sao Hỏa cần một bầu khí quyển dày hơn nhiều.

Một số nhà khoa học từng hy vọng rằng lượng carbon dioxide bị đóng băng ở hai cực Sao Hỏa có thể đủ để tạo ra một hiệu ứng nhà kính đáng kể. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2018, được công bố trên tạp chí Thiên văn học Tự nhiên , đã bác bỏ quan điểm này.

Nghiên cứu chỉ ra rằng ngay cả khi vũ khí hạt nhân thành công làm bay hơi toàn bộ lượng CO2 bị đóng băng ở hai cực, nó cũng chỉ làm tăng bầu khí quyển của Sao Hỏa lên 7% so với Trái Đất.

Lượng CO2 ít ỏi này không đủ để tạo ra một hiệu ứng nhà kính đáng kể, và cũng không đủ để sưởi ấm hành tinh từ nhiệt độ trung bình hiện tại khoảng -63°C (-81,4°F) lên một mức có thể sống sót.

Thậm chí, ngay cả khi bầu khí quyển Sao Hỏa hấp thụ thêm CO2 , phải mất hàng thập kỷ để hành tinh này ấm lên. Điều này có nghĩa là kế hoạch này, về mặt lý thuyết, có thể trì hoãn việc con người đặt chân lên Sao Hỏa, chứ không phải đẩy nhanh nó.

Elon Musk của SpaceX dường như cho rằng ném bom hạt nhân vào sao Hỏa có thể là một trong những lựa chọn tốt nhất và nhanh nhất để biến nơi này thành nơi con người có thể sinh sống.

2. Nguy cơ "mùa đông hạt nhân" và thảm họa phóng xạ: Kế hoạch của Elon Musk giả định rằng việc thả bom nhiệt hạch xuống Sao Hỏa sẽ diễn ra hoàn hảo. Tuy nhiên, đây là những vũ khí hạt nhân, mạnh hơn 1.000 lần so với những quả bom được sử dụng trong Thế chiến II.

Nếu một quả bom phát nổ trên bề mặt hành tinh, thay vì trên bầu khí quyển, nó sẽ không chỉ phá hủy hoàn toàn một phần bề mặt mà còn giải phóng một lượng lớn bức xạ, gây ra ô nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Điều này sẽ khiến khu vực đó trở thành một vùng đất chết và trì hoãn sự sống của chúng ta trên hành tinh này.

Nghiêm trọng hơn, một quả bom hạt nhân còn có thể gây ra hiệu ứng ngược: tạo ra một "mùa đông hạt nhân" trên Sao Hỏa. Bụi và các hạt trong khí quyển do các vụ nổ hạt nhân gây ra sẽ che khuất hoàn toàn ánh sáng Mặt Trời, khiến Sao Hỏa càng lạnh hơn.

Điều này không chỉ không tạo ra hiệu ứng nhà kính mà còn khiến hành tinh trở nên khắc nghiệt hơn. Rõ ràng, việc ném bom hạt nhân vào Sao Hỏa không phải là một ý tưởng hay.

Trở lại với những giải pháp thực tế hơn

Rõ ràng, kế hoạch "tái tạo khí hậu" Sao Hỏa bằng bom hạt nhân chỉ là một lý thuyết đầy rủi ro và không có cơ sở khoa học vững chắc. Mặc dù nó mang lại một viễn cảnh hấp dẫn, nhưng nó quá nguy hiểm và không hiệu quả. Thay vì mạo hiểm với một hành động có thể gây ra thảm họa, chúng ta cần tập trung vào các giải pháp bền vững và an toàn hơn.

Viễn cảnh con người biến Sao Hỏa thành "ngôi nhà thứ hai" vẫn là một giấc mơ xa vời và đầy thách thức. Thay vì tìm cách thay đổi một cách bạo lực, chúng ta cần tập trung vào các giải pháp bền vững và an toàn hơn để khám phá và sinh sống trên Hành tinh Đỏ.

Điều này bao gồm việc xây dựng các căn cứ dưới lòng đất, sử dụng các công nghệ tiên tiến để sản xuất oxy, nước và thực phẩm, và nghiên cứu sâu hơn về khí hậu Sao Hỏa để tìm ra những cách thức "tái tạo khí hậu" tự nhiên và an toàn hơn. Có lẽ chúng ta nên đưa một số người lên hành tinh này ở trạng thái tự nhiên trước khi bắt đầu cố gắng thay đổi nó.