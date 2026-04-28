Né Hormuz, 4 triệu thùng dầu được 1 đại gia Nhật Bản mang về nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam

Anh Khôi |

Lượng dầu thô này tương đương với khoảng 10 ngày tiêu thụ của toàn thị trường Việt Nam.

Tập đoàn Idemitsu Kosan vừa cung cấp khoảng 4 triệu thùng dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn qua các tuyến vận tải tránh eo biển Hormuz nhằm duy trì sản xuất nội địa và ổn định chuỗi cung ứng sang thị trường Nhật Bản.

Theo Nikkei Asia, nguồn nguyên liệu này được Idemitsu Kosan huy động từ các đối tác tại Trung Đông thông qua các lộ trình hàng hải không đi qua eo biển Hormuz, khu vực đang chịu nhiều áp lực từ căng thẳng địa chính trị.

Lượng dầu thô này tương đương với khoảng 10 ngày tiêu thụ của toàn thị trường Việt Nam. Sau khi cập bến, số dầu này sẽ được tinh chế thành nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất hạt nhựa, các linh kiện thiết yếu cho ngành ô tô, thiết bị gia dụng và hàng tiêu dùng xuất khẩu.

Hiện nay, nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn tại Thanh Hóa đang đảm nhiệm cung ứng từ 30% đến 40% nhu cầu xăng dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong sản xuất tại đây cũng có thể gây tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp nội địa và các nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Trước đó, Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã thông báo về việc tích cực tìm kiếm các nguồn cung thay thế để bù đắp sự thiếu hụt do đứt gãy tuyến vận tải truyền thống từ Kuwait.

NSRP là dự án liên doanh có sự góp vốn của Idemitsu Kosan, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Kuwait Petroleum International và Mitsui Chemicals. Với sự bổ sung 4 triệu thùng dầu thô này, nhà máy dự kiến có đủ nguyên liệu để duy trì công suất vận hành liên tục cho đến hết tháng 5/2026.

Tầm quan trọng của việc đảm bảo nguyên liệu năng lượng càng trở nên rõ nét khi thị trường ghi nhận những biến động tại các tổ hợp hóa dầu khác. Tập đoàn SCG của Thái Lan gần đây đã thông báo tạm dừng hoạt động Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP) từ giữa tháng 5/2026 để bảo trì và chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu khí ethane nhằm tối ưu hóa chi phí.

Trong bối cảnh đó, sự hiện diện của nguồn cung dầu thô ổn định từ đối tác Nhật Bản giúp giảm bớt áp lực lên chuỗi cung ứng sản phẩm nhựa và xăng dầu, đồng thời duy trì mạch máu sản xuất cho các ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng.

Hiện tại, Việt Nam đang trở thành một mắt xích có vai trò ngày càng lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản. Việc bảo vệ các tuyến cung ứng năng lượng xuyên biên giới không chỉ phục vụ mục tiêu tiêu dùng nội địa mà còn trực tiếp bảo vệ dòng chảy hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, từ đó củng cố sự ổn định cho các đối tác tham gia vào hệ sinh thái kinh tế Việt - Nhật.

