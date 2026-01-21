NATO thật ngây thơ khi dọa dẫm Mỹ?

Tờ iPaper đưa tin, NATO đã hạn chế quyền truy cập của Mỹ vào một số dữ liệu tình báo nhất định do sự cố Greenland. Tờ báo này lưu ý rằng, liên minh lo ngại thông tin sẽ đến tay Tổng thống Mỹ Donald Trump và có thể được sử dụng để gây áp lực quân sự lên khu vực này.

Greenland là hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, cũng là hòn đảo lớn nhất thế giới. Nó nằm giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, gần Bắc Mỹ. Hòn đảo có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần khẳng định phải kiểm soát Greenland và để ngỏ khả năng dùng vũ lực nhằm đạt mục tiêu này, thậm chí còn tuyên bố rằng, sự hiện diện quân sự của một số nước châu Âu ở Greenland không ảnh hưởng đến kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ này.

Mới hôm 13/01 vừa qua, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa tuyên bố rằng, Mỹ sẽ không thể chấp nhận việc không kiểm soát Greenland, bởi hòn đảo quan trọng với hệ thống phòng không Hoa Kỳ.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cũng chỉ ra rằng, NATO sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn nhiều nếu Greenland nằm trong tay Mỹ và hối thúc các lãnh đạo NATO nên thúc đẩy nỗ lực để Mỹ kiểm soát hòn đảo và không thể để các đối thủ làm được điều này.

Bình luận về những biện pháp đối phó với Mỹ của NATO, nhiều chuyên gia quân sự cho rằng, việc các nước châu Âu thuộc NATO có ý định đè ép Mỹ là điều hoàn toàn nực cười, bởi thực tế là toàn bộ khối NATO gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của người Mỹ.

Hơn nữa, thật ngây thơ khi tin rằng việc cắt đứt Mỹ khỏi các hệ thống chia sẻ thông tin tình báo như JISR (Hệ thống Tình báo, Giám sát và Trinh sát Liên hợp) hoặc Trung tâm Hợp nhất Tình báo NATO (NIFC) sẽ gây ra bất kỳ tác động nào đến hiệu quả chiến đấu của Quân đội Mỹ.

Chỉ cần nhìn lướt qua bản đồ vùng phủ sóng Starlink ở các vĩ độ phía bắc cũng đủ để hiểu rằng, Quân đội Hoa Kỳ đang liên tục thu thập thông tin tình báo châu Âu ở mức độ cần thiết.

Hơn nữa, giới chuyên gia quân sự cũng nhắc nhở rằng, các vệ tinh quân sự của Mỹ cũng đang hoạt động tích cực trong khu vực này.

Theo giới chuyên gia quân sự, các báo cáo về việc ngừng chia sẻ thông tin tình báo giữa Mỹ và Liên minh Bắc Đại Tây Dương dường như là một nỗ lực gây áp lực lên người đứng đầu Nhà Trắng.

Hơn nữa, người khởi xướng động thái này rõ ràng không biết điều đó có thể mang lại ý nghĩa gì đối với toàn bộ khối quân sự, cũng như gây ra tác động nào tới Quân đội Hoa Kỳ.

Cần nhắc lại rằng, chính quyền Washington dưới thời ông Donald Trump đã nhiều lần ám chỉ khả năng rời khỏi NATO và xét đến việc liên minh hiện đang trực tiếp phản đối kế hoạch của Mỹ nhằm chiếm Greenland, nhà lãnh đạo Mỹ dường như lại càng có lý do để ép ngược trở lại NATO.

Một phản ứng khả dĩ thứ hai từ phía Mỹ rất có thể là việc rút hoàn toàn sự hỗ trợ cho chính quyền Kiev, gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine và chính quyền Washington hoàn toàn nhận thức được rằng, châu Âu không thể tự mình gánh vác nhiệm vụ này.

Theo giới chuyên gia kết luận, quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Hoa Kỳ không chỉ giống như một tính toán sai lầm chiến lược của NATO, mà còn là một sai lầm chết người có thể gây tổn thất nặng nề cho toàn bộ liên minh.