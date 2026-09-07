NATO tăng cường sức mạnh sát biên giới Nga: Phần Lan vừa hoàn thành bước đi quan trọng đầu tiên

Phần Lan đã chế tạo xong động cơ máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên của mình, trong bối cảnh quốc gia thành viên NATO này đang tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga.

Chuyên trang công nghệ Interesting Engineering đưa tin, công ty quốc phòng Patria (Phần Lan) đã hoàn thành việc lắp ráp động cơ F135 đầu tiên tại Phần Lan vào ngày 3/9, đánh dấu một bước tiến lớn trong vai trò của nước này trong chương trình F-35.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Phần Lan tiếp tục tăng cường năng lực quân sự sau khi gia nhập NATO năm 2023, sau cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ năm 2022.

Phần Lan đã đặt mua 64 máy bay chiến đấu F-35A từ công ty quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ), dự kiến chiếc đầu tiên sẽ đến Phần Lan vào cuối năm nay.

Quốc gia Bắc Âu này có chung đường biên giới dài khoảng 1.300 km với Nga, điều này khiến năng lực F-35 ngày càng tăng của Phần Lan trở nên quan trọng đối với sườn đông của NATO.

Các động cơ trang bị cho máy bay chiến đấu F-35 mới của Phần Lan giờ đây sẽ được lắp ráp trong nước. Ảnh: Interesting Engineering

Phần Lan bắt đầu sản xuất động cơ F-35

Theo Interesting Engineering, động cơ F135 đầu tiên được lắp ráp tại Phần Lan của Patria là sản phẩm đầu tiên trong một loạt động cơ dự kiến sẽ được lắp ráp tại nước này.

Công ty dự kiến sẽ tiếp tục lắp ráp động cơ F135 tại Phần Lan đến hết năm 2030. Patria cũng sẽ cung cấp dịch vụ bảo trì và đại tu cho các động cơ trong suốt vòng đời của phi đội F-35 của nước này.

Sự tham gia của Patria không chỉ giới hạn ở động cơ. Công ty này cũng đang sản xuất phần thân trước của máy bay F-35 và các bộ phận khác như một phần của chương trình F-35 quốc tế rộng lớn hơn.

Năng lực sản xuất và bảo trì trong nước nhằm mục đích tăng cường an ninh nguồn cung của Phần Lan, giúp nước này kiểm soát tốt hơn việc hỗ trợ cho phi đội máy bay chiến đấu mới của mình.

F-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm được thiết kế với khả năng tàng hình, cảm biến tiên tiến và hoạt động kết nối mạng.

Những chiếc F-35 đầu tiên của Phần Lan khi đi vào hoạt động sẽ thay thế cho phi đội F/A-18 Hornet đã lỗi thời trong Không quân Phần Lan.

Phần Lan tăng cường công tác chuẩn bị phòng vệ dân sự

Tạp chí Newsweek đưa tin, việc Phần Lan tăng cường quân sự diễn ra song song với những nỗ lực nhằm củng cố khả năng sẵn sàng của thường dân.

Hơn 2.000 người dân Phần Lan gần đây đã tham gia một cuộc diễn tập phòng vệ dân sự quy mô lớn tại thành phố Kuopio. Cuộc diễn tập này được mô tả là cuộc diễn tập phòng vệ dân sự lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II. Những người tham gia diễn tập đã thực hành ứng phó với các tình huống có thể làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu như điện và nước, cũng như di chuyển đến các hầm trú ẩn dưới lòng đất trước mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa...

Cuộc diễn tập phản ánh cách tiếp cận lâu đời của Phần Lan trong việc chuẩn bị cho cả quân đội và thường dân trước một cuộc khủng hoảng quốc gia tiềm tàng. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã làm tăng thêm tính cấp thiết cho những sự chuẩn bị đó, đặc biệt là khi Phần Lan nằm ngay trên biên giới phía đông của NATO.

Một chiếc máy bay chiến đấu F-35 Joint Strike Fighter (Lightning II). Ảnh: Newsweek

Vì sao Phần Lan tăng cường quốc phòng?

Theo Newsweek, chương trình F-35, việc lắp ráp động cơ máy bay chiến đấu trong nước và các cuộc diễn tập phòng vệ dân sự quy mô lớn của Phần Lan là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chuẩn bị cho một môi trường an ninh bất ổn hơn.

Quốc gia này từ lâu đã luôn chú trọng đến công tác chuẩn bị quốc gia, bao gồm chế độ nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị lớn và cơ sở hạ tầng phòng vệ dân sự rộng khắp.

Việc gia nhập NATO đã bổ sung thêm một lớp nữa cho cách tiếp cận đó, đưa Phần Lan vào hệ thống phòng thủ tập thể của liên minh, đồng thời biến năng lực quân sự của nước này trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của NATO.

Việc tiếp nhận máy bay F-35 sẽ mang lại cho Phần Lan khả năng chiến đấu tiên tiến hơn, trong khi các hoạt động công nghiệp trong nước về máy bay và động cơ sẽ giúp hỗ trợ phi đội về lâu dài.

Đối với NATO, những diễn biến này có nghĩa là Phần Lan không chỉ bổ sung các máy bay chiến đấu tiên tiến cho sườn đông của liên minh mà còn xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp và dân sự cần thiết để hỗ trợ chiến lược quốc phòng của NATO.



