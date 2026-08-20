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NATO phát tín hiệu cứng rắn giữa cảnh báo Iran có thể tấn công Mỹ

Hải Yến
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NATO khẳng định sẵn sàng bảo vệ các nước thành viên trong bối cảnh xuất hiện thông tin Iran có thể nhằm vào cơ sở Mỹ ở châu Âu.

NATO sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa và sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các nước thành viên trong bối cảnh xuất hiện thông tin Iran có thể tấn công các cơ sở của Mỹ tại châu Âu.

Một đại diện của liên minh này cho biết ngày 19/8, khi trả lời phỏng vấn của RIA Novosti.

“NATO sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa và sẽ luôn làm mọi điều cần thiết để bảo vệ tất cả các đồng minh”, đại diện này nói.

NATO nhấn mạnh năng lực răn đe và phòng thủ của liên minh vẫn đang phát huy hiệu quả. Đại diện NATO nhắc lại các hệ thống phòng không của liên minh gần đây đã đánh chặn những tên lửa đạn đạo bay từ Iran về phía Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hồi tháng 3, NATO đã tăng cường phòng thủ tên lửa trên lãnh thổ các nước thành viên và tuyên bố sẵn sàng duy trì mức độ phòng thủ tăng cường cho đến khi mối đe dọa từ Iran giảm xuống.

Financial Times (FT) ngày 19/8 đưa tin, dẫn các nguồn tin, Iran đang cân nhắc tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại châu Âu nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục leo thang xung đột.

Theo bài báo, lực lượng Iran đã đánh giá khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại những quốc gia Đông Nam châu Âu, đặc biệt là Bulgaria.

Ngày 18/8, ông Trump cho biết Mỹ không tiến hành và cũng không có kế hoạch bắt đầu đàm phán với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết lệnh phong tỏa hải quân do Mỹ áp đặt vẫn có hiệu lực. Đồng thời, theo ông, eo biển Hormuz đang mở và hoạt động bình thường.

Theo IZ
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